Abascal asegura que en Vox "no se exige una contribución" de dinero a los "cargos públicos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este jueves que en su partido "no se exige una contribución" de dinero "a los cargos públicos", señalando que esta formación es la "única que no lo hace" y que "se financia con la cuota de sus afiliados y con los resultados de las elecciones".

Así lo indicó Abascal en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, tras ser preguntado por las declaraciones de la exportavoz parlamentaria de Vox en Baleares Idoia Ribas en las que denunció que se vio "presionada" a transferir al partido "ingentes cantidades de dinero público" y señaló que este dinero se destinaba a la Fundación Disenso.

"Podíamos pedir a los diputados, a los concejales, que aportan una parte, se podía pedir como hacen otros partidos, no lo hacemos", garantizó Abascal. Según el líder de Vox, todas las acusaciones de Ribas "son falsas" y declaró que esta notica "es vieja", esto "lo ha dicho alguna otra persona antes".

"Hay mucho resentido que cuando sale de Vox dice este tipo de cosas", destacando, pudiéndose referir a la exdiputada Macarena Olona, que denunció algo similar. En concreto, quien fue candidata del partido a las elecciones andaluzas denunció "irregularidades" en los traspasos de esta formación a su fundación.

Motivo

Asimismo, dejó claro que este tema "no está en ningún tribunal, no hay ninguna denuncia en los tribunales, no hay absolutamente nada, es una falsedad". Lo que "sí hay", continuó, es "una investigación sobre la financiación ilegal del PP, sobre el caso Gürtel, el caso Kitchen, y también hay investigaciones sobre la corrupción del PSOE en estos momentos".

"Sobre financiación ilegal de Vox no hay ni denuncias ni ningún tipo de investigación", afirmó. Preguntado sobre si se plantea su partido denunciar a Ribas, destacó que "bastante" tiene con "representar a los españoles que no llegan a final de mes" como para preocuparse "de estas cosas". Comentó que sabe "por qué salen estas cosas de vez en cuando".

A su juicio, cuando algunos partidos o algunos medios comprueban que Vox "no ha muerto" salen "noticias de estas" porque "desde Génova y desde Ferraz están muy interesados en quitarnos del medio porque somos los únicos que denunciamos de esa forma tan contundente la corrupción del PSOE y la estafa del PP".