Virginia Torrecilla abre el ciclo 'Endinsa’t en les teves emocions' con un emotivo relato de superación personal

La exfutbolista internacional Virginia Torrecilla ha abierto este martes, en el Conservatorio de Música de Palma, el ciclo 'Endinsa't en les teves emocions', el nuevo programa de salud mental juvenil del Consell, con un emotivo relato de superación personal.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que ha puesto en marcha el programa de salud mental juvenil 'Endinsa't en les teves emocions' con la exfutbolista internacional Virginia Torrecilla como protagonista de la primera sesión, que ha tenido lugar este martes en el Conservatorio de Música de Palma.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha asistido a la conferencia ofrecida por Torrecilla, destinada a jóvenes, familiares y profesionales.

La deportista de élite ha compartido su experiencia personal después de haber tenido que hacer frente a un cáncer cerebral lejos de su casa y de su familia. Su testimonio, marcado por la esperanza, la resiliencia y el coraje, ha emocionado al público y ha puesto de relieve la importancia de hablar abiertamente de salud mental y de cuidar el bienestar emocional con la misma atención que la salud física.

Galmés ha asegurado que "desde el Consell de Mallorca no se quiere mirar hacia otro lado", conscientes de que "velar por la salud mental juvenil es urgente". "Y este ciclo quiere ser una aportación ante esta problemática. Durante los próximos meses, hablaremos de todo aquello que nos afecta de verdad. Y lo haremos con gente que lo ha vivido en primera persona, como Virginia. Y con profesionales que nos ayudarán a entender mejor qué nos pasa y como afrontarlo".

Después de compartir a su testimonio, Virginia Torrecilla también ha participado en un coloquio con otra exfutbolista, Pili Espadas, y la psicóloga Xanon de Jesús.

Con esta primera conferencia ha empezado un ciclo que seguirá los próximos meses con más ponencias en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, a las 18.30 horas. La próxima cita será el 15 de octubre con la conferencia 'Salud mental y los trastornos más comunes'.