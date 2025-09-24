Vera anuncia un nuevo decreto para contentar a la concertada en Baleares y darle "estabilidad"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado este miércoles la creación de un nuevo Decreto de Conciertos para contentar y "dar estabilidad a la escuela concertada" en Baleares.

La medida se ha hecho pública durante el acto de inauguración del curso escolar 2025-2026 en los centros de la Escuela Católica de las Islas Baleares (ECIB), un evento en el que el conseller ha asegurado que es "necesario actualizar este decreto, una herramienta necesaria para el funcionamiento de estos centros". En este sentido, se ha comprometido a que el nuevo decreto sea consensuado con todos los agentes implicados.

La presidenta de la ECIB, Llúcia Salleras, había solicitado previamente esta medida en su discurso. La Escuela Católica insiste en la necesidad de negociar un nuevo Decreto de Conciertos que contemple la nueva realidad educativa, especialmente ante la falta de profesorado de Atención a la Diversidad. Entre otras peticiones, Salleras ha solicitado la revisión de los pactos de escolarización, garantizar la gratuidad del transporte escolar, revisar las ayudas de comedor para que cubran el total del servicio, poner en marcha un estudio independiente sobre el coste de la plaza escolar y la desburocratización efectiva del sistema.

La concertada, "clave"

En su intervención, Vera se ha dirigido a la comunidad educativa para reconocer el papel de la escuela concertada como "una pieza clave en nuestro sistema escolar" y ha destacado que su apoyo "no es una cuestión ideológica, sino de justicia y de servicio público". Así, ha subrayado que la libertad de elección de las familias "no es un privilegio, es un derecho".

A los directores de los centros, el conseller les ha reconocido su "capacidad de liderazgo y gestión", y a los docentes les ha pedido "perseverancia y pasión", calificándolos como "motores de cambio" que no solo transmiten conocimientos, sino que "ayudan a formar criterios, a despertar curiosidad y a sembrar valores".

El conseller Vera también ha abordado otras cuestiones clave para el sector. En relación al transporte escolar, ha reconocido que es una problemática "muy complicada" que afecta a todos los centros, no solo a los concertados. Pese a ello, se ha comprometido a buscar una solución consensuada para que el próximo curso se pueda hacer efectiva la ayuda al transporte escolar para el alumnado que lo necesite. En cuanto a las plazas de difícil cobertura y la equiparación salarial, Vera ha anunciado que la Conselleria se sentará con los sindicatos el próximo año para empezar a negociar un nuevo acuerdo.

Además, el conseller ha querido recordar que ya se han dado "pasos importantes" para mejorar las condiciones del profesorado, como el incremento de los complementos y más recursos para la atención a la diversidad y la inclusión educativa. En materia de currículums, ha indicado que este curso supone "un punto de inflexión", ya que entran en vigor estas nuevas directrices educativas que "refuerzan" -ha subrayado- "los aprendizajes esenciales, incrementan las horas de Matemáticas y Lengua, y limitan el uso de pantallas en las etapas iniciales".

Prohibición de móviles

Sobre este hecho, cabe recordar que la patronal mayoritaria en la enseñanza concertada acudió a la justicia contra la prohibición del uso de los móviles en sus centros que consideran que les impone injustamente la conselleria de Educación. De hecho, durante el evento celebrado en Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), Salleras ha solicitado a la administración educativa que respete la capacidad de decisión y gestión de la concertada.

En su petición, ha argumentado que las escuelas ya han demostrado su responsabilidad, citando el ejemplo de la regulación del uso de dispositivos digitales y ha destacado que, según datos de la ECIB, el 97% de los centros "ya contaban con su propia normativa interna sobre este tema antes de que la Conselleria impulsara una regulación general". Por todo ello, ha destacado que los centros de la ECIB gozan "por ley" de autonomía para definir su organización interna de manera responsable y eficiente, por lo que piden "que la administración reconozca y valore esta capacidad".

Para finalizar, el conseller se ha referido a la desburocratización del sistema, un tema que ha calificado como "una de sus obsesiones". Por ello, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo aplicativo digital que, a partir de enero, permitirá a los centros gestionar de forma más eficiente todos los servicios complementarios, como el comedor o el transporte. Este nuevo programa también centralizará el proceso de escolarización y, a partir del curso 2026-2027, la parte académica.

Por último, el conseller ha informado sobre la creación de una "ventana única" de comunicación con la Conselleria a través de este aplicativo, con el objetivo de dar una respuesta más rápida a las demandas de los centros.

El conseller ha cerrado su discurso con una cita del Papa Francisco, recordando que "la educación es una de las formas más efectivas de humanizar al mundo".