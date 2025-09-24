Rosario Sánchez, tras las acusaciones del PP: "A Israel se destinarán 0 euros"

La secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSOE en Baleares, Rosario Sánchez, sale al paso de las acusaciones lanzadas por parte del PP y asegura que "se destinarán 0 euros" para atraer turistas de Israel. Según señalan fuentes vinculadas a Sánchez, "esto es un pliego de condiciones de un contrato marco de publicidad para Turespaña para los próximos 5 años, que todavía no se ha adjudicado. Salió a licitación en junio de este año".

Así, señalan que "en el contrato marco se incluyen posibles acciones a futuro (por eso 5 años) en todos los mercados que cubren todas las oficinas de Turespaña en el exterior, independientemente de su situación geopolítica actual, porque es una previsión a largo plazo. La oficina de Italia cubre también Turquía y Grecia, además de Israel. En total son 51 destinos contando todas las oficinas".

En este sentido, las mismas fuentes determinan que "es un contrato marco para posibles actuaciones (si no aparecen en el contrato marco luego no se podrían hacer) pero como se lee en el mismo documento, "para cada campaña que se planifique se definirán los mercados y países en los que se desarrollará la misma".

"Es un contrato aún no ha adjudicado por valor de 14M€ (para 5 años y 51 posibles mercados). Costa dijo ayer que ya se estaban destinando 14M€ sólo para Turquía, Grecia e Israel. Ni el contrato está adjudicado ni se ha hecho ninguna acción a partir de él", recalcan.

"Ninguna inversión"

"La realidad es que ni en 2024 ni en 2025 Turespaña ha llevado a cabo ninguna inversión en publicidad ni en redes sociales destinada a atraer el turismo de Israel, y tampoco está prevista, en este momento, para los próximos años a partir de este contrato", argumentan las fuentes vinculadas a Rosario Sánchez.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la secretaria de Estado de Turismo también esgrime que, "como dice el documento, para cada campaña que se planifique se definirán los mercados y países en los que se desarrollará la misma". Así, Sánchez destaca que "para Israel, 0 euros, como la credibilidad del PP".

Críticas del PP

El PP ha lanzado duras críticas a la secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSOE en Baleares, Rosario Sánchez, después de "intentar atraer a turistas de Israel" a través de Turespaña. En este sentido, dicho organismo público firmó los pliegos de un contrato para atraer turistas de diferentes mercados internacionales, entre los que se encontraba Israel. Los populares denuncian la "hipocresía" del PSOE con esta acción después de pedir vetar a deportistas o equipos que apoyen a Israel en Baleares.

"Rosario Sánchez salió ayer muy nerviosa en el modus operandi habitual del PSOE diciendo que todo era mentira, pero resulta que además del Plan Anual de Turespaña, que depende directamente de ella y que incluye la atracción de turistas de Israel por su poder adquisitivo, el pasado 30 de junio tramitó los pliegos de un contrato de promoción turística de 14 millones donde -diga lo que diga ahora la señora Sánchez ahora que la han pillado- se incluye hacer promoción turística en Israel", explica el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras.