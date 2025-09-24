Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP habla con «lengua partida»

Marga Prohens.

Marga Prohens. / B. Ramon

Matías Vallés

Matías Vallés

‘El teniente Blueberry’ significó la rehabilitación de los apaches, denunciantes en el cómic de que «los hombres blancos hablar con lengua partida», cuando robaban sus tierras bajo la pretensión de administrarlas. En efecto, la traslación es inmediata a la doblez del PP al afrontar una sobrepresión turística que ha logrado un raro rechazo unánime entre los indios, a veces llamados mallorquines.

De facto, la «lengua partida» del PP no solo tolera las camas vigentes, excesivas y en buena parte ilegales. Pretende además aumentar la oferta en rústico, para empotrar a turistas adicionales en Palma. Al mismo tiempo, Marga Prohens es la Medea o Antígona que se finge escandalizada en Bruselas, discurseando sobre una región que ha llegado al límite.

El inimitable José María García popularizó el adagio de «ni una mala palabra, ni una buena acción», dedicado a Butragueño pero aplicable a la duplicidad del PP. El Govern se comporta como un analista que no estuviera obligado a solucionar la aberración que reconoce, solo a diagnosticarla. A continuación, concede plazas turísticas y hoteleras, rebaja la ecotasa por el peso de la inflación, alienta la construcción destinada a la especulación turística contra los apaches mallorquines.

Noticias relacionadas y más

Las triquiñuelas en marcha demuestran que la imaginaria contención turística del PP es más falsa que la ruptura de Sánchez con Israel. El Govern pretende melodramático que tiene el corazón partío, pero la política suprimió la víscera cordial tiempo atrás. A estas alturas cuesta engañar incluso a los indios mallorquines, según demuestran las estadísticas del propio ejecutivo. Es superfluo recordar que la «lengua partida» de Blueberry acaba mal. Sobre todo para los apaches.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
  2. Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
  3. Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
  4. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  5. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  6. El docente Miquel Roldán está de baja desde este lunes y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado
  7. La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
  8. Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?

El PP habla con «lengua partida»

El PP habla con «lengua partida»

Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay "una pésima gestión"

Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay "una pésima gestión"

Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer

Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer

El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias

El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias

Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

El Govern declara proyectos estratégicos siete parques fotovoltaicos y dos sistemas de almacenamiento en Mallorca

El Govern declara proyectos estratégicos siete parques fotovoltaicos y dos sistemas de almacenamiento en Mallorca

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

Palma clama contra la explotación sexual de las mujeres

Palma clama contra la explotación sexual de las mujeres
Tracking Pixel Contents