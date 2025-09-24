El PP habla con «lengua partida»

‘El teniente Blueberry’ significó la rehabilitación de los apaches, denunciantes en el cómic de que «los hombres blancos hablar con lengua partida», cuando robaban sus tierras bajo la pretensión de administrarlas. En efecto, la traslación es inmediata a la doblez del PP al afrontar una sobrepresión turística que ha logrado un raro rechazo unánime entre los indios, a veces llamados mallorquines.

De facto, la «lengua partida» del PP no solo tolera las camas vigentes, excesivas y en buena parte ilegales. Pretende además aumentar la oferta en rústico, para empotrar a turistas adicionales en Palma. Al mismo tiempo, Marga Prohens es la Medea o Antígona que se finge escandalizada en Bruselas, discurseando sobre una región que ha llegado al límite.

El inimitable José María García popularizó el adagio de «ni una mala palabra, ni una buena acción», dedicado a Butragueño pero aplicable a la duplicidad del PP. El Govern se comporta como un analista que no estuviera obligado a solucionar la aberración que reconoce, solo a diagnosticarla. A continuación, concede plazas turísticas y hoteleras, rebaja la ecotasa por el peso de la inflación, alienta la construcción destinada a la especulación turística contra los apaches mallorquines.

Las triquiñuelas en marcha demuestran que la imaginaria contención turística del PP es más falsa que la ruptura de Sánchez con Israel. El Govern pretende melodramático que tiene el corazón partío, pero la política suprimió la víscera cordial tiempo atrás. A estas alturas cuesta engañar incluso a los indios mallorquines, según demuestran las estadísticas del propio ejecutivo. Es superfluo recordar que la «lengua partida» de Blueberry acaba mal. Sobre todo para los apaches.