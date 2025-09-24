El PP denuncia "la hipocresía" de Rosario Sánchez tras "intentar atraer a turistas de Israel"

El PP lanza duras críticas a la secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSOE en Baleares, Rosario Sánchez, después de "intentar atraer a turistas de Israel" a través de Turespaña. En este sentido, dicho organismo público firmó los pliegos de un contrato para atraer turistas de diferentes mercados internacionales, entre los que se encontraba Israel. Los populares denuncian la "hipocresía" del PSOE con esta acción después de pedir vetar a deportistas o equipos que apoyen a Israel en Baleares.

"Rosario Sánchez salió ayer muy nerviosa en el modus operandi habitual del PSOE diciendo que todo era mentira, pero resulta que además del Plan Anual de Turespaña, que depende directamente de ella y que incluye la atracción de turistas de Israel por su poder adquisitivo, el pasado 30 de junio tramitó los pliegos de un contrato de promoción turística de 14 millones donde -diga lo que diga ahora la señora Sánchez ahora que la han pillado- se incluye hacer promoción turística en Israel", explica el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras.

Sagreras denuncia la "hipocresía" de Sánchez por hacer promoción turística para atraer turistas de Israel mientras desde su partido “sacan la bandera de Gaza para tapar sus vergüenzas y piden expulsar a deportistas israelís de las competiciones". Según vaticina el portavoz popular, "evidentemente ahora que la han destapado dará marcha atrás, pero la hipocresía del PSOE ha quedado en evidencia una vez más".

Cabe señalar que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, también criticó que el PSOE pidiera vetar a deportistas de Israel mientras buscaba atraer turistas de dicho mercado. "¿Me está diciendo que tenemos que vetar a deportistas de Israel mientras la secretaria de Estado de Turismo quiere atraer turistas de este país por ser un mercado de elevado poder adquisitivo? Para ser un partido serio se tiene que ser coherente con lo que se dice y ustedes ni son coherentes ni son serios", expresó Costa en el pleno del Parlament celebrado el pasado martes.

"El contrato no está adjudicado"

Por su parte, la propia Rosario Sánchez ha querido salir al paso de las acusaciones lanzadas desde el PP asegurando que se trata de "un pliego de condiciones de un contrato marco a 5 años, aún ni adjudicado". A través de un mensaje en sus redes sociales, la secretaria de Estado de Turismo esgrime que, "como dice el documento, para cada campaña que se planifique se definirán los mercados y países en los que se desarrollará la misma". Así, Sánchez destaca que "para Israel, 0 euros, como la credibilidad del PP".