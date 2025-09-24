La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de publicar su esperada lista de los supermercados más baratospor comunidades autónomas. La información actualizada para este 2025 no puede consultarse de manera abierta en la web de la organización si no se es suscriptor. Pese a ello, DIARIO de MALLORCA ha logrado conseguirla para ofrecer los datos de Baleares a sus lectores.

En el caso del archipiélago balear, la entidad ha elaborado un ranking de trece supermercados, doce de ellos en Palma, que están clasificados en establecimientos económicos, otros de precios medio y los que ofrecen productos a un precio más elevado, con el fin de que el consumidor esté bien informado para realizar sus compras.

Antes de analizar los supermercados de la isla, la OCU advierte que Baleares es la segunda comunidad con la cesta de la compra más cara. Comparte podio con Cataluña y País Vasco. Por contra, la comunidad más barata es la Comunidad Valenciana, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía.

Según el estudio, la cesta de la compra se ha encarecido de media un 2,5% en el último año, la menor subida en los últimos cuatro ejercicios, lo que no impide que muchos productos se encuentren en niveles récord. Así, un 61% de los productos que componen la cesta OCU ha subido de precio.

En el listado de supermercados de la OCU, como medida de referencia, se muestra un índice, con el que se valoran los distintos tipos de cestas (fresca, económica y la de la OCU), donde el número 100 haría referencia al precio más bajo. En las islas no hay ningún supermercado con valor 100, todos lo superan. El valor medio de las cestas en todos los supermercados es de 132. Hay que recordar que los supermercados de Palma son los segundos más caros de toda España para hacer la compra.

La lista de supermercados en Mallorca

Para la OCU, no hay duda de que el supermercado Alcampo, ubicado en la autovía Palma-Inca, en el kilómetro 4, en Marratxí, es el más barato de Mallorca, con varios puntos de diferencia en relación al segundo, que sería el Mercadona de la calle Pere Caffaro, número 11, en el barrio del Conservatorio de Palma. El Mercadona de Avenida Argentina sería el tercero en la lista. Sin embargo, si de lo que se trata es de comprar producto fresco, el segundo supermercado más barato de la lista es el Carrefour de Cardenal Rossel, en el cento comercial Fan, en el Coll De’n Rabassa.

El cuarto lugar del ranking de precios lo ocupa el Erosky City de la calle Fábrica esquina Caro. Los otros supermercados de esta cadena analizados por la OCU, el de Aragón y la calle Médico Josep Darder, ocupan respectivamente los puestos séptimo y octavo. El sexto lugar es para el Carrefour de la calle General Riera.

Los más caros de la lista

En el listado de los 13 establecimientos visitados por los profesionales de la organización, el más caro resulta el Bip Bip de la calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel, en Son Espanyolet. Entre los que tienen precios más altos están el supermercado del Corte Inglés de Avenidas, el Hipercentro de la calle Nofre Serra o el Supercor en el camino de la Vileta. También está el Carrefour Express de la calle Aragón.

Si el consumidor lo que va a realizar es una compra con productos muy económicos de marca blanca, los supermercados más económicos según la organización son el Alcampo y el Eroski City de la calle Fábrica.

Estadillo · Supermercados más baratos en Mallorca Supermercados más baratos en Mallorca Posición Supermercado Dirección 1 Alcampo Autovía Palma-Inca 2 Mercadona calle Pere Caffaero 3 Mercadona Av. Argentina 4 Eroski City calle Fàbrica esquina Caro 5 Carrefour Cardenal Rosell 6 Carrefour Av. General Riera 7 Eroski Center calle Aragón 8 Eroski Center calle Metge Josep Darder 9 Carrefour Express calle Aragón 10 Supercor camí de la Vileta 11 Hiper Centro can Nofre Serra 12 El Corte Inglés Av. Alexandre Rosselló 13 Bip-Bip calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Productos que encabezan las subidas de precios

El café encabeza los aumentos de precios con un incremento del 54,1% seguido de los plátanos con un alza del 35,9% y los limones, que se han encarecido un 33, mientras que los huevos tamaño M han subido un 29,8 y el chocolate con leche, un 28,8. Por otro lado, el aceite de oliva ha bajado un 53%, el azúcar un 25,7% y el zumo de naranja un 23,7%.

El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, al tiempo que las carnes lo han hecho un 7% y los pescados un 3,4.

Para llevar a cabo este estudio, la OCU ha elaborado una cesta de la compra compuesta por 241 productos de 80 categoría diferentes que incluyen alimentación fresca, alimentos envasados, productos de higiene y droguería (tanto de marcas líderes de fabricantes como de marcas blancas) y ha recogido 106.320 precios en 718 establecimientos, incluyendo los principales supermercados online y calculando los índices de 183 ciudades.

La compra online

La OCU también ha elaborado una lista con las páginas web más baratas para realizar la compra. Para producto fresco, la web más barata es la de Alcampo, seguida de elsuperfamiliar.com, froiz.com y la de Mercadona. Para cesta económica, el más barato es familiaonline.es, gadisline.com, alimerkaonline.com, Alcampo y Mercadona. En cambio, los más caros son Amazon o el Condis.