Més denuncia el “oscurantismo” del Govern con el caso de absentismo laboral de Núria Riera

Més per Mallorca reclama amparo a la Mesa del Parlament para que exija al Govern los fichajes de la funcionaria y actual portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. El grupo parlamentario recuerda que solicita esta información desde el pasado 13 de febrero y acusa al Ejecutivo de Marga Prohens de ocultar datos relevantes.

El diputado Ferran Rosa, autor de la iniciativa, denuncia “el oscurantismo” del Govern de Marga Prohens y se pregunta “qué se esconde y de qué se protege a Riera”. Rosa lamenta que con esta actitud “se impide la tarea de control al Ejecutivo, que ha querido cerrar este tema con una amonestación dejando prescribir otras faltas de la funcionaria”.

El expediente disciplinario contra Núria Riera se ha saldado con la sanción más leve posible: una amonestación. El motivo no es la falta de pruebas —este diario ha contabilizado hasta 25 ausencias en horario laboral—, sino la falta de investigación del Govern, que durante meses no revisó las salidas de la dirigente para asistir a ruedas de prensa o tertulias. La consecuencia ha sido que la mayoría de esas faltas han prescrito y no pueden sancionarse.

Siete meses sin respuesta

El 13 de febrero, Rosa registra en el Parlament una petición formal de documentación para obtener los fichajes de Riera. Ante el incumplimiento del Govern, que no entrega la información en plazo, el 5 de junio Més reitera la solicitud.

Este martes, siete meses después de la primera petición, el Ejecutivo de Prohens finalmente responde, pero lo hace con la resolución del expediente disciplinario abierto a la funcionaria y no con la información de los fichajes.

Ante esta situación, Més solicita amparo a la Mesa del Parlament con el objetivo de que adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a los datos. “No tenemos manera de saber desde cuándo la portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca se ausenta de su trabajo sin una causa justificada”, subraya Rosa.

Un expediente ya cuestionado

El expediente sancionador al que el Govern remite en su respuesta ya es objeto de otra iniciativa parlamentaria. En este caso, la petición parte del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que registra una pregunta escrita sobre este mismo procedimiento disciplinario.

Para los ecosoberanistas, la maniobra del Govern confirma la falta de voluntad de transparencia y agrava las sospechas sobre el trato de favor a Núria Riera.