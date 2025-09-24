El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias

La Conselleria de Salut ha aprobado la revisión del Catálogo farmacéutico de las Illes Balears, un documento clave que determina cuántas farmacias puede tener cada municipio en función de su población estable y estacional. La medida abre la puerta a la creación de nuevas oficinas en zonas con fuerte presión turística y demográfica, especialmente en Mallorca e Ibiza, mientras que en otros casos descarta alegaciones de farmacéuticos que reclamaban cambios en los cálculos oficiales.

El catálogo vigente databa de 2015, y su actualización se había retrasado por la complejidad de los trámites y por varias sentencias judiciales que afectaban a farmacias adjudicadas en concursos anteriores. Tras iniciar el procedimiento en 2023, la administración ha trabajado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Conselleria de Turisme, que certifican tanto la población fija como las plazas turísticas y las segundas residencias.

La ley balear fija un criterio: una farmacia por cada 2.800 habitantes y la posibilidad de abrir otra adicional si hay un exceso superior a 2.000 personas. A esto se suma un “módulo estacional” que contempla la presión turística, con un cálculo equivalente a una farmacia extra cada 3.500 habitantes estacionales.

Farmacias donde más hacen falta

Con estos parámetros, la revisión confirma que municipios como Alcúdia, Inca, Manacor, Muro o Palma tienen cabida para nuevas oficinas de farmacia. En algunos casos, como Manacor, el estudio concluye que podrían autorizarse hasta cuatro farmacias más, lo que ha generado debate entre profesionales locales que consideran inflados los datos de población estacional.

En Ibiza, los municipios de Sant Josep y Santa Eulària también aparecen entre los que pueden sumar nuevas farmacias, en parte por el gran número de segundas residencias y plazas turísticas registradas oficialmente.

En cambio, en otros territorios insulares como Menorca, el impacto es menor: solo se han detectado necesidades puntuales en municipios como Sant Lluís o Ferreries.

Objetivo: garantizar la cobertura

El Govern subraya que la finalidad del catálogo es asegurar que toda la población, fija y flotante, tenga acceso adecuado a los servicios farmacéuticos, en un contexto en el que la presión turística multiplica la demanda en determinadas zonas durante los meses de verano.

En total, la revisión actualiza también la situación de las farmacias existentes, incluidas aquellas en aeropuertos, las de nueva adjudicación pendientes de ejecución judicial y las farmaciolas autorizadas en núcleos aislados.

Un proceso con impacto directo en el sector

La aprobación definitiva del catálogo abre la vía a nuevos concursos de adjudicación, que marcarán el futuro del mapa farmacéutico balear en los próximos años. Farmacéuticos locales, municipios y el Col·legi Oficial de Farmacèutics (COFIB) estarán muy atentos a la convocatoria de plazas, ya que cada apertura puede alterar el equilibrio económico de las oficinas existentes.

Con esta resolución, Baleares recupera el pulso en la planificación farmacéutica tras una década sin cambios, y lo hace en un momento de crecimiento demográfico y turístico que obliga a repensar cómo y dónde deben ubicarse las farmacias para garantizar un servicio esencial de salud pública.

Estos son los municipios con nuevas farmacias