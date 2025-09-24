Esto es lo que cuesta educar a un hijo en Baleares: productos informáticos, libros y matrículas entre los mayores gastos

El gasto medio por estudiante se situó en Baleares en 1.293 euros, por debajo de la media nacional de 2.056 euros en el curso 2023-24, cuando el gasto total de los hogares de las islas en educación ascendió a 426,6 millones de euros.

Del gasto medio, 896 euros por estudiante fueron a servicios educativos (692 euros a servicios reglados y 204 a no reglados) y 397 a la compra de bienes con finalidad educativa, según la 'Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación' que este miércoles ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) del curso 2023/24.

El gasto por estudiante fue más elevado en primaria, con 1.656 euros por alumno en Baleares, que en secundaria, con 1.037 euros de promedio.

En ese curso, había 330.018 estudiantes de Baleares, de los que un 55,3 % eran chicas y un 44,7 % chicos. Además, 104.331 cursaban secundaria y 72.295 primaria.

Datos nacionales

El gasto medio por estudiante durante el curso 2023/24 en España fue de 2.056 euros, de los cuales 1.677 euros correspondieron a servicios y 379 a bienes educativos, lo que supone un incremento del 24,7 % respecto al curso 2019/2020, en el que la media se situaba en 1.649 euros.

El gasto total de los hogares en educación fue de 27.806 millones de euros, un dato que en el 2019/20 se situaba cerca de los 20.000 millones de euros.

Dentro del gasto total de los hogares, el 81,6 % fue destinado a servicios (22.680 millones) y el 18,4 % a bienes (5.126 millones).

Según indica la encuesta del INE, el número total de personas inscritas en estudios reglados o no reglados el curso pasado fue de 13.523.500, de los cuales el 48,2 % fueron hombres y el 51 % mujeres.

El gasto medio por estudiante en la enseñanza pública reglada fue de 837 euros (un 26 % más), en la enseñanza concertada de 1.604 euros (un 28 % más) y en la enseñanza privada de 6.352 euros, un 36 % más que en el curso 2019/2020.

La encuesta especifica que el 69,4 % de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público, el 18,1 % lo hicieron en un centro concertado y el 12,6 % en uno privado.

Por nivel de estudios, el 38,3 % del gasto en Infantil correspondió a la enseñanza pública, el 34,2 % a la privada y el 27,5 % a la concertada. En Primaria, el 44,5 % del gasto fue en enseñanza concertada, el 39,1 % en pública y el 16,4 % en la privada. En Secundaria, el 50,1 % del gasto correspondió a la enseñanza privada, el 26,9 % a la pública y el 23,1 % a la concertada.

Por último, en la educación superior, el 63,4 % del gasto fue en enseñanza privada, el 36,1 % en pública y el 0,6 % en concertada.

Los productos informáticos, el mayor gasto para las familias

El gasto total de los hogares en cuanto a adquisición de bienes con finalidad educativa fue de 5.126 millones de euros y el gasto medio por hogar fue de 689 euros. Los productos informáticos (199 euros) fueron los mayores gastos medios por hogar el curso pasado, seguido de los libros de texto (190) y artículos de papelería y fotocopias (125), otro tipo de bienes adquiridos con finalidad educativa (86) y uniformes, calzado y complementos escolares (82).

El gasto de los hogares en servicios educativos reglados el pasado curso fue de 18.628 millones de euros y su mayor desembolso corresponde a la matrícula y clases lectivas, que fue de 841 euros de media por estudiante. Le sigue el servicio de comedor (809 euros) y las clases particulares y de refuerzo (546). No obstante, el mayor gasto medio fue de otros servicios complementarios (1.118), que incluye transporte y alojamiento, entre otros.

Por nivel de estudios, la encuesta especifica que el mayor porcentaje de gasto correspondió a estudios universitarios (41 % del total). La Educación Primaria supuso un 18,9 % y la Educación Secundaria Obligatoria un 13,3 %.

En cuanto al gasto medio por estudiante, los mayores importes se dieron en otros estudios de educación superior (4.965 euros), estudios universitarios (3.466) y primer ciclo de Educación Infantil (1.760). Por el contrario, los menores importes de gasto medio correspondieron a otros estudios de educación secundaria (134 euros) y a los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio (524).

En cuanto a estudios no reglados, que son aquellos que no pertenecen al sistema educativo oficial, el gasto total de los hogares fue de 4.052 millones de euros. El 41,9 % correspondió a estudios de idiomas no oficiales, el 24,6 % a la preparación de pruebas de acceso y oposiciones, y el 17,4 % a enseñanzas artísticas.

El informe destaca que la mayor aportación al gasto en estudios de idiomas corresponde a personas entre 0 y 14 años, que le sigue la enseñanza artística, en la que los menores de 15 también contribuyeron al gasto total. En pruebas de acceso y oposiciones, la mayor aportación al gasto fue de las personas de 25 a 44, mientras que en otros estudios no reglados, los que tuvieron un gasto más elevado fueron los de 25 a 44 años.

Por edad y nacionalidad

Por nacionalidad, el 87,7 % de los estudiantes eran españoles, el 8,8 % extranjeros y el 3,5 % tenían la doble nacionalidad.

En cuanto a edad, el mayor número de estudiantes correspondió al intervalo de 15 a 19 años (19,3 % del total), seguido del grupo de 10 a 14 años (18,5 %) y del de 5 a 9 años (15,8 %).

Por su parte, las personas de 45 y más años supusieron el 8,8 % del total de personas que cursaron algún tipo de estudios, de las cuales el 62,1 % eran mujeres.