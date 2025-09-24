Gari Durán renuncia a su cargo como regidora y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma

La regidora y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Gari Durán, ha renunciado a su cargo por motivos personales, según ha informado este miércoles el partido.

Vox indica en un comunicado que desde que se incorporó al grupo municipal como independiente, "ha demostrado su saber hacer y gran experiencia".

Según indican, cuando volvió a la política "renunció a otras actividades profesionales, sociales y culturales". Concretamente, ha dirigido la comisión que desarrolló el programa electoral 2023 y ha sido portavoz del grupo municipal.

Todo este tiempo, según el partido, "ha demostrado su educación, moderación y excelente discurso, al igual que el que hizo la anterior portavoz Sandra Barceló".

Finalmente, Vox le ha deseado éxito en su nueva etapa, así como que siga defendiendo los valores éticos, sociales, culturales y de la defensa de la familia y de España.