Gari Durán renuncia a su cargo como regidora y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma

Según el partido, la decisión se debe a cuestiones personales

Los regidores de Vox Ignacio Esteban y Gari Duran.

Los regidores de Vox Ignacio Esteban y Gari Duran. / Vox

EP

Palma

La regidora y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Gari Durán, ha renunciado a su cargo por motivos personales, según ha informado este miércoles el partido.

Vox indica en un comunicado que desde que se incorporó al grupo municipal como independiente, "ha demostrado su saber hacer y gran experiencia".

Según indican, cuando volvió a la política "renunció a otras actividades profesionales, sociales y culturales". Concretamente, ha dirigido la comisión que desarrolló el programa electoral 2023 y ha sido portavoz del grupo municipal.

Todo este tiempo, según el partido, "ha demostrado su educación, moderación y excelente discurso, al igual que el que hizo la anterior portavoz Sandra Barceló".

Finalmente, Vox le ha deseado éxito en su nueva etapa, así como que siga defendiendo los valores éticos, sociales, culturales y de la defensa de la familia y de España.

Gari Durán renuncia a su cargo como regidora y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma

Vera anuncia un nuevo decreto para contentar a la concertada en Baleares y darle "estabilidad"

Acusan a la UIB de incumplir la declaración sobre Gaza y de mantener contratos con empresas que blanquean el genocidio

Detectan un aumento de mujeres y familias vulnerables que llegan a las costas baleares

Un estudio del Imedea revela la importancia de las reservas marinas para proteger y conectar las poblaciones de peces

Virginia Torrecilla abre el ciclo 'Endinsa't en les teves emocions' con un emotivo relato de superación personal

Los baleares viajaron un 3,7 % más hasta junio y gastaron un 0,7 % menos

Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer

