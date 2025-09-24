Un estudio del Imedea revela la importancia de las reservas marinas para proteger y conectar las poblaciones de peces

Un estudio del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Imedea (CSIC-UIB) que ha realizado un seguimiento de peces por telemetría acústica durante dos años, ha demostrado que las reservas marinas funcionan mejor cuando están conectadas entre ellas.

Los resultados destacan la importancia de las reservas marinas de Baleares para proteger y conectar las poblaciones de peces y como un sistema interconectado, ha informado la institución en un comunicado sobre el proyecto 'Coremar', que ha estudiado los movimientos y el comportamiento de especies clave para la biodiversidad y la pesca, como el mero, el dentón, la serviola, el espetón y la pastinaca.

El estudio que ha finalizado recientemente ha utilizado telemetría acústica, una tecnología que permite seguir los movimientos de los peces.

Red pionera de seguimiento

Para ello, los peces son capturados y sometidos a una pequeña cirugía en la que se les implanta un dispositivo electrónico del tamaño de una pila que emite señales acústicas únicas que son detectadas por receptores instalados en el fondo marino.

Cada vez que un pez marcado pasa cerca de un receptor, se registra su presencia junto con variables ambientales, como la temperatura. Esta técnica permite reconstruir los movimientos y la actividad de los individuos y también comprender cómo utilizan las reservas marinas y cómo responden a cambios en los factores ambientales.

El proyecto ha consolidado una red pionera de seguimiento marino con 38 receptores distribuidos entre Mallorca y Menorca (la Balearic Tracking Network, BTN), integrada en otra europea (European Tracking Network), situando Baleares como un nodo estratégico internacional.

Durante el proyecto se han marcado 126 peces de distintas especies, que han sido detectados más de dos millones de veces por los receptores de la BTN. Además, los dispositivos instalados en el mar han registrado cuatro millones de datos de temperatura del fondo marino.

Los resultados permiten entender mejor la actividad de los peces en función de las condiciones ambientales, información especialmente relevante frente al cambio climático. Los transmisores implantados cuentan con baterías de larga duración, entre 5 y 10 años, lo que garantiza que muchos de estos individuos seguirán aportando datos en los próximos años.

Sistema interconectado

"Sabemos más sobre cómo utilizan y conectan las distintas reservas los peces, cuándo están más activos y qué zonas son fundamentales para su conservación", explica el investigador principal del proyecto, Eneko Aspillaga.

Los resultados destacan la importancia de las reservas marinas como un sistema interconectado que, no solo protegen a los peces dentro de sus límites, sino que también facilitan su movimiento entre distintas zonas.

Este conocimiento ha permitido "calcular áreas de distribución detalladas para cada especie, identificar zonas prioritarias para la gestión y reforzar la idea de que las reservas funcionan mejor cuando están conectadas entre si".

El proyecto ha supuesto también el inicio de los estudios de telemetría en Menorca, con la instalación de los primeros receptores en la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, en colaboración con la Estación Jaume Ferrer (COB-IEO, CSIC).

Esta joven reserva, designada en 2019, ha resultado ideal para estudiar las primeras fases de asentamiento de poblaciones de mero, aportando información clave sobre sus patrones de residencia y dispersión.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran recapturas que evidencian movimientos de peces a gran escala.

"Estos resultados nos han sorprendido"

El caso más llamativo es el de un mero juvenil marcado en la Illa de l'Aire y capturado meses después en la costa catalana. También se documentó un abadejo (Mycteroperca rubra) marcado en Menorca y pescado posteriormente en Porto Cristo.

"Estos resultados nos han sorprendido y nos plantean nuevas preguntas científicas. Aunque anecdóticos, son los primeros indicios de que las reservas marinas de Baleares no solo son esenciales a escala insular, sino que también desempeñan un papel ecológico crucial para todo el Mediterráneo noroccidental", destaca Aspillaga.

La importancia del proyecto 'Coremar' radica en que sus resultados pueden mejorar la gestión de los recursos marinos y además ha consolidado una infraestructura de seguimiento permanente única en Baleares y referente internacional en investigación y conservación marina.