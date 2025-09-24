Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer

Tras solo dos meses de difícil convivencia, el director general de Función Pública del Govern, Antoni Mesquida Bauzà, abandona el cargo a las órdenes de Cati Cabrer. Consciente de que ya no encajaba en el Ejecutivo de Marga Prohens, Mesquida sale por sus discrepancias veladas con la nueva consellera de Trabajo. Entre ellos no ha habido sintonía y su distinta manera de gestionar y concebir la función pública estaba provocando continuos roces.

Mesquida será sustituido en breve por Violeta Rodríguez, actualmente directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), adscrita a la misma Conselleria.

A finales de agosto, principios de este mes, el director general presentó su renuncia a Cabrer, sin aspavientos ni ganas de conflicto. La consellera se la aceptó inmediatamente, aunque todavía no se ha hecho efectiva. Formalmente se venderá la salida de Mesquida como una dimisión voluntaria, aunque la tensión in crescendo con Cabrer habría forzado su destitución tarde o temprano. Con fama de adusto y conservador en todo lo relacionado con su sector, se marcha habiendo logrado el gran acuerdo con los sindicatos para las mejoras salariales y el pago de los atrasos.

El todavía máximo responsable de los funcionarios de Baleares se disgustó cuando a principios de julio le comunicaron que su departamento sería traspasado a la nueva conselleria de Trabajo, con la remodelación de gobierno que hizo Prohens.

Mesquida quería continuar con la consellera Antònia Estarellas, con quien sí tiene feeling. Sin embargo, la presidenta impuso Función Pública a Cabrer para, entre otros cometidos, dotar de más personal a las plantillas de las distintas conselleries, una demanda recurrente que genera no pocas tensiones internas en el gabinete.

Los ritmos de trabajo de Mesquida no iban acompasados con los instaurados por la nueva consellera Cabrer, minimizan la crisis fuentes del Govern, que niegan un enfrentamiento entre los dos altos cargos del PP. Quizás no ha habido choque directo como tal, pero «Toni y Cati son incompatibles», afirman voces que conocen a ambos.

Antoni Mesquida es funcionario de carrera de la Comunidad, ya ocupó el cargo en el Govern de José Ramón Bauzá cuando en 2013 relevó a Núria Riera, con quien también tiene muy buena relación. El desenlace favorable para Riera en el expediente por su absentismo laboral, que se ha gestionado desde Función Pública, no ha pesado en el cese velado de Mesquida, aseguran desde el Govern.