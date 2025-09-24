Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer: "El objetivo es conseguir un 70% de supervivencia en el 2030"

"La investigación es un elemento básico para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de los pacientes". Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD) que se conmemora cada 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer de Baleares ha salido hoy a la calle para poner de relevancia la necesidad de apoyar la investigación oncológica y aumentar así la supervivencia frente a esta enfermedad. Una jornada donde la entidad busca acercar al paciente lo que se hace en los laboratorios y mostrar los avances "que se traducen en vida y futuro".

Según el Observatorio Contra el Cáncer, se estima que en 2030 se produzcan 7.400 nuevos diagnósticos en las islas. Por ello, el presidente de la Asociación en Baleares, José Reyes, destaca la necesidad de apostar por la investigación para intentar disminuir estos números de cara a los próximos años. " El objetivo de la asociación es conseguir un 70% de supervivencia en los pacientes con cáncer en el año 2030. Los avances parece que tardan miles de años en llegar a los pacientes pero la realidad es que se están traduciendo en mejoras de los tratamientos en periodos de 5, 10 o 15 años máximo", destaca Reyes.

El presidente de la Asociación en las islas destaca el programa pionero en toda España, Patient Advocacy, "que permite que la voz de los pacientes forme parte de la investigación oncológica, reforzando su papel en la toma de decisiones y generando soluciones médicas más adaptadas a sus necesidades. Se trata de un cambio global hacia una investigación más inclusiva y centrada en la persona, con un impacto directo en la salud pública y en la mejora de los tratamientos y estrategias de prevención".

Mejor financiación

Asimismo, Reyes también destaca la necesidad de mejorar la financiación por parte de las instituciones públicas para mejorar la detección del cáncer. "España es uno de los países de Europa que dedica un menor porcentaje de su PIB a investigación y desarrollo, en torno al 1,5%, muy alejado del 3-4% que dedican otros países de la Unión Europea. Reclamamos que esa mayor dotación económica se desarrolle durante los próximos años y que esto no dependa de entidades privadas , sinoque se pueda desarrollar a través de fondos públicos. Esto es importante porque muchas veces esa falta de fondos repercute en una precariedad de los investigadores", recalca.

Un argumento que comparte Montse Roig, voluntaria de la Asociación Contra el Cáncer desde hace cinco años. "En otros países de Europa se apuesta más por la investigación y en España creo que se debería aportar más. Invertir en investigación es invertir en la salud de los ciudadanos", expresa Roig, quien intenta aportar su granito de arena a la causa para ayudar a los pacientes. "Les trasladamos la importancia que tiene confiar en la investigación, en la ciencia y en que se encontrará aquello necesario para vivir", afirma la voluntaria.

"La gente tiene que ser activa"

Por otro lado, los voluntarios destacan también la necesidad de que la gente sea activa e intenten ayudar en lo posible a los pacientes que padecen cáncer. Así lo explica Pilar Roca, voluntaria de la asociación a la cual le han detectado un cáncer de mama este mismo año. "Es importante que la gente sea activa y hacer este propio voluntariado te ayuda a salir de la incerteza que te genera la enfermedad. Te ayuda a levantarte cada mañana, decir vale la pena continuar y ayudar a otros. Creo que forma parte de la propia curación del cáncer", asegura Roca.