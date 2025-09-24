Detectan un aumento de mujeres y familias vulnerables que llegan a las costas baleares

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido este miércoles de un cambio en el perfil de las personas migrantes que alcanzan las costas de Baleares, con un incremento de mujeres y unidades familiares completas y, por lo tanto, más vulnerables.

Así lo ha destacado durante su comparecencia a petición propia ante el Pleno del Congreso para informar de la gestión migratoria en España y en la que ha puesto el foco en la situación de Baleares donde, ha apuntado, se ha incrementado la llegada de personas vulnerables.

Sobre este extremo, Saiz ha detallado que el equipo del Ministerio ha identificado un cambio en el perfil de los migrantes que alcanzan las costas de Baleares, que está motivado, entre otras causas, por la situación geopolítica en el Mediterráneo Occidental.

Así, a lo largo de este 2025, ha ido ganando cada vez más peso el incremento de mujeres y unidades familiares completas y, por lo tanto, más vulnerables, ha advertido la ministra.

Nuevas infraestructuras

Ante esta realidad, Saiz ha detallado cómo su departamento ha "redimensionado y mejorado" los medios disponibles, con nuevas infraestructuras de acogida entre las que se encuentran dos instalaciones para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera, y una tercera en el puerto de Palma de Mallorca.

Todas ellas, ha indicado la ministra, dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores separados del resto de adultos, y estarán dotadas de servicios de seguridad, higiene y climatización.

Sobre las obras de instalación de los espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y de Formentera, ha asegurado que éstas avanzan a buen ritmo y "previsiblemente estarán operativos en unos días".

En el caso del de Ibiza, contará con una capacidad de 120 personas, mientras que el de Formentera será de 20 y se destinará a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de su traslado a Ibiza para pasar a custodia de la Policía Nacional.

En cuanto al espacio modular del puerto de Palma, ha detallado que tendrá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará a albergar por unas horas a las personas migrantes que se desplazan a la Península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida humanitaria del Gobierno.