El Cide defiende el modelo cooperativo que gestiona el colegio de Palma

La junta directiva del colegio el Cide de Palma, ubicado en el barrio de Son Rapinya, ha defendido esta mañana el modelo cooperativo con el que gestiona el centro educativo. El Cide forma parte de la asociación Unión Española de Cooperativa y en el centro se ha celebrado la reunión del consejo rector. Un encuentro en el que ha presidido inicialmente el conseller de Educación, Antoni Vera, que ha mostrado su apoyo al sistema educativo y administrativo que gestiona este centro concertado.

En este encuentro han estado presentes los representantes de dicha cooperativa, Kiko López, Joan Manel Mulet y Jaume Vicens.

Ha sido una reunión en la que el conseller ha mostrado su apoyo absoluto al sistema de colegios convertados, recordando que estas escuelas están asumiendo en estos momentos el 40 por ciento de los escolares de Baleares. Al mismo tiempo, Vera ha anunciado que el Govern está trabajando de una manera muy intensa para elaborar un nuevo decreto con el que se logre dar estabilidad al modelo de colegio concertado, reconociendo los derechos laborales de los profesores y garantizando un determinado número de plazas escolares.

El Cide forma parte de un grupo de ocho colegios de Mallorca que se gestionan a través de una cooperativa, compuesta en su totalidad por profesores de los propios centros. Según han señalado sus directivos, este tipo de modelo se diferencia por ser un centro de proximidad con vocación de servicio público. Los trabajadores, al formar parte de la cooperativa, también participan en las decisiones que toma el colegio, que después las desarrollan los cargos ejecutivos del propio colegio. Por tanto, el Cide y el resto de colegios que imitan este mismo modelo de gestión se rigen por las decisiones asamblearias que se adoptan. Entre los valores que son irrenunciables figuran la sostenibilidad, la defensa del catalán y la exclusión social, además de la presencia cada vez mayor de la figura femenina.