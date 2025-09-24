Los baleares viajaron un 3,7 % más hasta junio y gastaron un 0,7 % menos

Los residentes en Baleares han realizado 1,8 millones de viajes entre enero y junio, un 3,7 % más, en los que han gastado 841,2 millones, un 0,7 % menos que en el primer semestre del año pasado, según la encuesta 'Familitur' publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre del año, los baleares han realizado 854.491 viajes, un 2,1 % más que entre abril y junio del año pasado, el 83,5 % de los cuales han sido dentro de España, con un gasto de 379,6 millones, un 1,3 % más alto que en ese período de 2024.

En cuanto a Baleares como destino de viaje de los españoles, en el segundo trimestre del año el archipiélago ha recibido a 760.114 viajeros, que han realizado 3.281.213 pernoctaciones, en viajes con una duración media de 4,3 días.

Datos nacionales

Los españoles hicieron 46,4 millones de viajes en la primera mitad de 2025, un 2,9 % más que un año antes, y gastaron 15.202 millones de euros, también un 9,7 % más, según los datos de 'Familitur'.

Los viajes al extranjero aumentaron un 11,8 % hasta junio en comparación interanual y el gasto realizado en ellos creció un 14,3 %, en tanto que los viajes hechos por los residentes dentro del territorio nacional crecieron un 1,9 % y el gasto lo hizo en un 7,5 %.

El gasto medio por persona se situó en 327,53 euros, tras crecer un 6,5 % frente a la primera mitad del año pasado, en tanto que el gasto medio diario bajó un 2,13 % y quedó en 92,17 euros.

Los viajeros españoles gastaron de media 76 euros diarios en los viajes con destino interno y 153 en los realizados al extranjero.

En cuanto a la duración media de los viajes se situó en 3,6 pernoctaciones que crecieron un 8,9 % en comparación interanual. En España se contabilizaron 3,2 pernoctaciones (un 8,5 % más) y en el extranjero, 6,6 noches (un 5,6 % más).

Los viajes realizados dentro de España para visitar a familiares o amigos aumentaron un 6,7 % y los destinados a ocio y vacaciones, un 4,9 %, mientras que por negocios se viajó un 9 % menos, según estos datos.

Por tipo de alojamiento elegido, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9 %. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1 %.

Andalucía, Cataluña y Valencia, las más visitadas

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9 % del total); Cataluña (14,7 %) y Comunidad Valenciana (10,3 %).

En cuanto al origen, los residentes en Cataluña realizaron el 19 % de los viajes en este periodo, seguidos de los de la comunidad de Madrid (17,9 %) y Andalucía (14,5 %).