Veinte voluntarios contra la basura oculta en la playa

No siempre somos conscientes, pero la basura está ahí. Entre las olas que acarician la costa y la arena que pisamos cada verano, los residuos humanos se acumulan silenciosamente. Incluso en una playa tan emblemática como Camp de Mar, la contaminación plástica y las colillas se han convertido en una amenaza invisible para la biodiversidad y la salud de nuestro entorno.

Este pasado sábado, veinte voluntarios decidieron mirar de frente el problema y actuar. Convocados por la Fundación Mallorca Preservation y Diario de Mallorca, los participantes cambiaron el baño y el sol por guantes, bolsas de rejilla y botellas para colillas. Durante dos horas recogieron plásticos, microplásticos y otros desechos que, pese a la limpieza diaria de la playa, se esconden en rincones menos transitados o se mezclan con la arena.

La jornada, coordinada por Irene Wagner, Nebiyat Bertran y Carla Alfonso, se convirtió en un ejercicio de conciencia colectiva. Tras la bienvenida y la explicación de la dinámica, los grupos salieron a rastrear la playa. Cada hallazgo —un tapón, una lata, una colilla— era un recordatorio de la fragilidad de nuestro entorno y de la responsabilidad compartida de protegerlo.

Al término de la recogida, el recuento de residuos sirvió no solo para dimensionar el problema, sino también para generar datos útiles que serán reportados a las autoridades. En total se retiraron 810 colillas, 400 gramos de plástico y 365 gramos de otros desechos. “El plástico se fragmenta, pero no desaparece. Y las colillas, además de ser plástico, contienen toxinas capaces de contaminar miles de litros de agua”, recordaba Wagner.

Más allá de los números, la acción dejó testimonios que inspiran. Graci, profesora del colegio San José de la Montaña, animó a sus alumnos a apuntarse: convenció a Lara, que hizo lo propio con su hermana María y con su made Helen, que lamentaba que “mucha gente ya no fuma pero muchos de los que lo hacen siguen tirando colillas al suelo”. La profesora también llevó a sus hijos pequeños para inculcarles valores de respeto al medio ambiente. Su amiga Alexandra, madre de dos niños, señalaba que estas experiencias ayudan a que las nuevas generaciones tomen conciencia “aunque sea poco a poco”. Graci felicitaba al hijo de su amiga: “Lennon estaba tan implicado que se convirtió en el guardián de la botella de colillas”, comentaba con orgullo.

También acudió la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, a quien la organización agradeció las facilidades para la realización de la actividad. “Gracias por dedicar un sábado por la mañana. Estas pequeñas acciones son las que hacen el cambio”, insistía Carla Alfonso a los presentes.

Esta actividad fue la antesala del Foro Mare Nostrum, organizado por Diario de Mallorca con el patrocinio de Aena y Riu Hotels & Resorts. El próximo 2 de octubre, en Ca’n Tàpera, una mesa redonda de expertos debatirá sobre el estado de nuestro mar, reforzando el objetivo común: informar, concienciar y sensibilizar sobre la urgencia de proteger nuestro entorno marino.

Lo que comenzó como una sencilla recogida de residuos en Camp de Mar terminó siendo una poderosa lección de comunidad, educación y esperanza. Alexander a su padre José Miguel: «Papá, ahora estos chicos han recogido más colillas gracias a mi ayuda».