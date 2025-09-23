Reproches mutuos entre PP y PSOE por el colapso en las solicitudes turísticas en Mallorca

El PP de Mallorca ha asegurado que la inacción del anterior gobierno insular han hecho colapsar el sistema de solicitudes turísticas, mientras que el PSOE ha vuelto a denunciar la "incompetencia" del departamento insular de Turismo, encabezado por Marcial Rodríguez, para gestionar los procesos de adjudicación de las plazas turísticas.

"Toda esta situación es consecuencia directa del traspaso de competencias que se hizo durante la legislatura pasada, sin personal, sin medios y con un sistema informático que nunca estuvo preparado para funcionar", ha lamentado la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, como recoge el partido en una nota.

A las críticas de la oposición, la consellera 'popular' ha respondido que el sistema informático que debía soportar la recepción de las solicitudes no ha sido capaz de asumir la avalancha de peticiones y ha recordado que este procedimiento proviene de la legislatura anterior, cuando la izquierda dirigía el Consell.

"Ahora que nosotros sí hemos puesto el sistema en marcha, nos encontramos con una realidad inasumible y con un traspaso de competencias que fue un regalo envenenado", ha incidido Riera.

Además, la portavoz ha recordado que en la anterior legislatura se crearon 90.000 plazas turísticas solo en Mallorca. "No pueden dar lecciones de gestión ni de sostenibilidad", ha remarcado.

Comercialización de plazas "pura y dura"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consell, Catalina Cladera, ha denunciado la comercialización "pura y dura" de plazas turísticas mientras "sigue aumentando el número de plazas turísticas en Mallorca".

Cladera ha reconocido que desconfía de unos procesos en los que las plazas se adjudicarían por riguroso orden de registro de las peticiones de compra. "No nos gustaría pensar que la anulación se pudiera relacionar con algún caso en concreto que se haya quedado sin plazas", ha dicho.

Además, ha opinado que la gestión de los procesos puestos en marcha ha sido "nefasta", después de que el pasado julio se tuviera que suspenderse y volver a convocar el proceso para las 500 plazas turísticas en establecimientos ubicados en edificios protegidos.

"Ahora se suspende también el procedimiento para adjudicar las 1.500 nuevas plazas, lo que alimenta aún más las dudas sobre las excusas aportadas", ha dicho la consellera socialista.

"Rodríguez dice que son problemas informáticos, pero nosotros también sospechamos que pueda haber intereses o personas interesadas, que no han visto atendidas sus demandas", ha afirmado.