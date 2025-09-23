Punto y aparte en la polémica con Miquel Roldán: cronología de un caso que ha alarmado a la comunidad educativa

La baja médica de Miquel Roldán ha desactivado la huelga de padres del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, que hoy han iniciado por fin el curso 2025-2026, diez días después del resto de alumnos de Baleares. Como ya sucedió el curso pasado su ausencia ha aliviado a los padres y ha contenido la alarma y la polémica, aunque sea de forma temporal (como ya sucedió el curso pasado).

Mientras, queda congelada la revisión de su estado de salud pactada en la mesa paritaria del lunes (y que no dio tiempo a notificarle porque esa misma mañana presentó la baja). Asimismo, queda pendiente la revisión del caso por el que fue condenado y que el docente ha recurrido. Y está por ver si el Gobierno central atiende las peticiones de introducir cambios legislativos para evitar que personas condenadas por delitos contra menores puedan trabajar en ámbitos con niños y jóvenes, demandas hechas tanto desde la conselleria de Educación como del PP y de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) a través de su confederación estatal.

Esta es la cronología de los diferentes momentos clave en torno a este caso:

Curso 2016-2017: Miquel Roldán trabaja como maestro interino cubriendo una sustitución en el colegio Gabriel Janer Manila de Marratxí de un mes y medio. Entre sus alumnos está el menor con el que establecerá una relación de amistad años después.

Noviembre 2020: El docente se reencuentra con este chico. Establecen una relación de amistad y empiezan a jugar a pádel juntos y a quedar, hasta que al cabo de un tiempo el joven no está cómodo con el profesor y decide alejarse. Roldán trata de contactar con él por diferentes vías para pedirle explicaciones, situación que acaba derivando en la denuncia por hostigamiento.

Diciembre de 2021: Un juez dicta una orden de alejamiento y le prohíbe acercarse a menos de 300 metros del joven.

Diciembre de 2022: Roldán desparece. Su familia denuncia la desaparición. El docente, que también es cantante, deja carta que parece una despedida definitiva. Además, había hecho una canción contando su historia con el menor titulado Aún me acuerdo de ti. En el videoclip de la canción Roldán simula un sucidio. Con todo, se genera una gran preocupación. El profesor reapareció a los cuatro días (había estado en una finca con el móvil desconectado) y explicó que sólo trató de crear "un juego de detectives".

Cartel de SOS Desaparecidos / SOS Desaparecidos

Enero 2023: Educación excluye a Miquel Roldán de la lista de interinos docentes. Queda excluido de procesos selectivos un total de ocho meses, medida contra la que el maestro presentó un recurso contencioso-administrativo.

Enero 2024: Roldán es condenado (con una multa) por el incumplimiento de la orden de alejamiento.

Roldán es condenado (con una multa) por el incumplimiento de la orden de alejamiento. Septiembre 2024: Se matricula como alumno de Formación Profesional en el IES Son Pacs. Según consta en un informe de Inspección educativa, antes había tratado de contactar en la puerta de este centro con alumnos a los que había dado clase en el colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina. El docente dejó de ir a la salida del instituto, pero en septiembre se matricula como estudiante.

Se matricula como alumno de Formación Profesional en el IES Son Pacs. Según consta en un informe de Inspección educativa, antes había tratado de contactar en la puerta de este centro con alumnos a los que había dado clase en el colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina. El docente dejó de ir a la salida del instituto, pero en septiembre se matricula como estudiante. Noviembre 2024: Es condenado por acoso a un año y medio de prisión y a pagar 6.000 euros de multa a la víctima. Además, no se podrá acercar a menos de 300 metros del menor ni a contactar con ella por ningún medio durante un periodo de cuatro años. No es inhabilitado como docente como reclamaba la abogacía de la comunidad autónoma, personada en la causa. La sentencia no es firme ya el docente la ha recurrido.

Momento del juicio al profesor Miquel Roldán / DM

Diciembre 2024: Readmitido en la bolsa de interinos, se incorpora al CEIP Gabriel Janer Manila para cubrir una sustitución. Los padres inician una protesta y Educación manda cartas a diferentes ministerios para pedir cambios legales para que personas condenadas por acoso a menores no puedan ejercer como docentes. Él se defiende señalando que "lo que hagan los docentes en su vida privada es cosa suya". La tensión baja porque Roldán pide la baja médica y permanece sin trabajar ocho meses: se reincopora en mayo, un mes antes del final de curso. El 28 de diciembre publica una canción y anuncia un libro titulado Inocente de mí, donde da su versión de lo sucedido con el menor y defiende su inocencia. Lanza un videoclip disfradado de demonio.

Roldán, caracterizado de demonio en el videoclip de su última canción 'Inocente de mí' / M.R.

Febrero 2025: Se convoca por primera vez una mesa paritaria para tratar de obligar al docente a pasar por Riesgos Laborales para evaluar su estado de salud. La medida no prospera por falta de apoyo sindical.

10 Septiembre 2025: Participa de nuevo en el proceso de interinos y se le adjudica una sustitución en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Los padres inician una huelga y los niños no empiezan el curso hasta nueve días después.

Concentración de familias vestidas de negro frente al CEIP Maria Antònia Salvà / B.RAMON

22 Septiembre 2025: Educación convoca de nuevo la mesa paritaria y esta vez sí prospera la evaluación del estado de salud de Roldán debido a que algunos sindicatos apoyan la medida. La revisión sin embargo queda paralizada ya que ese mismo día el docente presenta una baja médica.

23 Septiembre 2025: Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà suspenden la huelga y los niños inician por fin el curso 2025-2026. Mientras, con el docente de baja y como ya sucedió el curso pasado, la situación queda en 'stand by' a la espera de que se reincorpore (será citado para ir a Riesgos Laborales en cuanto vuelva a estar en activo). Queda pendiente además la revisión de la sentencia por la que fue condenado en 2024 y que tiene recurrida.