Prohens: "Tener más visitantes, más camas hoteleras o más vuelos ya no es sinónimo de éxito"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha intervenido esta mañana ante el Comité Europeo de las Regiones para presentar un dictamen impulsado desde Baleares para que las regiones turísticas de la Unión Europea trabajen juntas en una estrategia común de sostenibilidad. En este sentido, reivindica que las islas son una de las regiones europeas referentes en cuanto a éxito turístico, si bien advierte que el liderazgo "ya no puede medirse solo en cifras" porque "tener más visitantes, más camas hoteleras o más vuelos ya no es sinónimo de éxito".

Prohens asegura que esta realidad puede verse en regiones como Baleares, donde la elevada demanda turística "no siempre consigue traducir este éxito en prosperidad para todos", por lo que insiste en que ha llegado la hora de pasar del crecimiento en volumen al crecimiento en valor económico, social y ambiental.

"Somos tal vez el primer caso de una economía que quiere transitar desde el éxito, desde un modelo que genera riqueza y que genera empleo, porque al mismo tiempo, como cualquier otra industria, el turismo tiene unas externalidades negativas que deben corregirse. Con este dictamen queremos elevar un debate vivo e inaplazable en nuestras islas y también en toda Europa y en las principales regiones turísticas, porque el verdadero reto es redefinir el rol del turismo en Europa", apunta.

Líderes mundiales en turismo

La presidenta balear destaca que Baleares "no sólo hemos sido y seguimos siendo" cuna de alguna de las principales empresas turísticas de Europa y de todo el mundo, sino también exportadora de know-how turístico y de innovación aplicada al turismo. "Queremos volver a ejercer de nuevo ese liderazgo. Queremos aportar nuestra experiencia, nuestra visión y nuestro conocimiento, enriquecido en el último año por un proceso participativo del que han formado parte, sin precedentes, más de 100 entidades de la sociedad civil, representantes empresariales, patronales, sindicatos y abierto también a toda la ciudadanía para la transformación de nuestro modelo hacia la sostenibilidad y hacia el bienestar de nuestros residentes", añade.

En este sentido, destaca que el entorno regional debe definir el turismo y no al revés porque "hasta ahora hemos dejado que el turismo moldeara nuestros destinos", por lo que ha llegado el momento de invertir la relación e impulsar entornos de innovación, cultura y conocimiento que "definan el turismo que queremos".

Prohens explica que la forma en que se distribuyen los visitantes en el tiempo y en el espacio condiciona la sostenibilidad del destino, y para ello se necesitan estrategias de gestión, sistemas inteligentes e indicadores: "Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención que fijen límites en la oferta de alojamiento, respetuosos con la seguridad jurídica y con la generación de oportunidades, y establecer estrategias para combatir toda aquella oferta ilegal".

Pacto social

Asimismo, apuesta por una gobernanza participativa, con espacios de diálogo que permitan la toma de decisiones con los agentes económicos y sociales, "como venimos haciendo en el pacto social y económico para la transformación de las Baleares". Todo ello, añade, haciendo hincapié en que el agua, la energía, la movilidad o los residuos "deben gestionarse bajo modelos de sostenibilidad".

La dirigente balear también reclama mecanismos de financiación y fiscalidad inteligentes. Propone tasas finalistas para "reinvertir de forma transparente y medible" en sostenibilidad, fórmulas de tarificación variable y fondos europeos específicos que acompañen a las regiones en la transición para garantizar la viabilidad del proceso.

"En territorios singulares como son las islas, la presión sobre los recursos y la fragilidad ambiental exigen políticas diferenciadas. Por ello también defendemos la incorporación de una cláusula de insularidad en la estrategia europea de turismo que adapte las políticas de cohesión, transporte e innovación a las necesidades específicas de los territorios insulares de Europa", reitera.

La presidenta concluye su intervención con una consideración general: "El turismo es en definitiva parte de la identidad de Europa y, con este dictamen de Baleares, invitamos al resto de regiones a emprender juntos el camino hacia la transformación del turismo, hacia la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar de todos los europeos".