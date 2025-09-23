El autor de una entrevista al catedrático Gonzalo Quintero Olivares se lamentaba de que la prescripción hubiera salvado al PP del cohecho acreditado en el Túnel de Sóller. A lo cual replicó raudo el autor de códigos penales:

-¿Y la prescripción de los incumplimientos con Hacienda a los cinco años también te parece mal?

La justicia es una cuestión de perspectiva, la severidad aumenta cuando se sentencia a los demás. Miquel Roldán está condenado de momento por un delito grave en el seno de la comunidad educativa, y su conducta posterior dista de ser tranquilizadora, pero no se le puede culpar de explotar los resortes burocráticos que le permiten la continuidad en su labor. Y entre los 65 mil funcionarios de la comunidad, hay algún otro aquejado de una baja laboral oportuna.

En un país donde ha habido asesinos etarras reintegrados en el vecindario de sus víctimas, el caso Roldán es un incidente mínimo a escala institucional. Solo la pésima gestión de la conselleria de Educación, que ha adoptado todas las decisiones equivocadas, explica la inflamación que ha creado al Govern un problema más grave que el catalán. PP/Vox temían a las camisetas verdes y se toparon con los padres de alumnos, recelaban de los ecologistas y chocaron con los vecinos.

El profesor que paralizó a un Govern solo ha demostrado la facilidad de ser más inteligente que Educación. La conselleria condenada en su día por el Madina Mayurka no puede presumir de ejemplaridad. Acaba de purgar a una inspectora en plena investigación del centro de Son Canals, para regocijo de los escrutados. Es dudoso que con este modelo de la cacicada selectiva pueda defender su gestión del docente condenado. ¿O acaso Roldán es el único profesor problemático de Balears?