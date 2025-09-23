El PP apoya la propuesta de Vox de deportar a los menores migrantes a sus países de origen

El PP ha apoyado en el Parlament una iniciativa de Vox para deportar a los menores migrantes a sus países de origen. La propuesta de los de Abascal, que ha salido adelante gracias al voto a favor de los populares, reclama que se firmen acuerdos para devolver a estos menores migrantes con sus familias.

"Misericordia y amparo para los de aquí y, si sobra, para los de fuera", expresa la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas, insistiendo en que a través de las fronteras "se cuelan terroristas". Asimismo, Cañadas acusa a las instituciones de "mantener secuestrados" a menores que tienen familias y con las que se comunican nada más llegar al archipiélago.

"Este hecho se tendría que investigar si no fuera porque hay un gobierno y una oposición cumpliendo con la criminal Agenda 2030", indica. La portavoz de Vox reclama una política de retorno de los menores y critica que "no haya dinero para pensiones mientras no corren peligro las pagas a ilegales".

"Algún día, todos los que silencian, ocultan y financian esta invasión tendrán que dar cuentas ante la justicia y, lo que es peor, ante un pueblo harto y desprotegido", señala Cañadas.

El PP apoya la tesis de Vox

Por parte del PP, el diputado Pedro Álvarez defiende que la proposición de Vox está fundamentada en la legislación vigente y sobre el interés superior del menor. "La mejor protección es un entorno familiar estable y seguro y, en todo caso, la acogida debe recaer en los servicios sociales de los países de origen. Sólo como último recurso se tiene que mantener la tutela en otro país", apunta Álvarez.

El PP ha intentado introducir, vía enmienda, la reclamación al Govern de que recurra a todas las vías legales posibles para frenar la acogida de menores migrantes procedentes de otras Comunidades Autónomas. Sin embargo, Vox la ha rechazado, aunque los 'populares' han mantenido su voto favorable al punto único de la iniciativa.

"No pueden gobernar sin pactar con nosotros"

Previamente a la aprobación de esta iniciativa de Vox, Cañadas ya había lanzado un serio aviso al Govern de Prohens para lo que resta de legislatura en Baleares. "Ante los medios venden que los acuerdos de Vox son chantajes, pero recuerde que no pueden gobernar sin pactar con nosotros. Los votos de Vox no son gratis", afirma la portavoz de los ultraconservadores después de que desde el Ejecutivo autonómico se haya acusado de chantaje a los de Abascal tras su propuesta lingüística.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, asegura que el Ejecutivo "siempre cumple sus acuerdos" con Vox, pero insiste en que no traspasarán "líneas rojas" en materia lingüística. "Tenemos la voluntad de incluir en la ley educativa la voluntad de los ciudadanos y blindar el bilingüismo cordial, pero siempre respetando las líneas rojas que nunca cruzaremos", destaca Costa. El Govern mantiene su intención de introducir el castellano como lengua vehicular en la Educación pero respetando el Decreto de Mínimos y la autonomía de centros.