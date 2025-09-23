Baleares lidera la ocupación hotelera en agosto pese a la caída de viajeros

Baleares ha recibido 9.060.386 viajeros que se han alojado en hoteles entre enero y agosto, un 0,2 % menos que en el mismo periodo de 2024, aunque han generado 46,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un 0,7 % más.

Solo en agosto llegaron 2.058.841 turistas, un 1,6 % menos que el año anterior, que realizaron 11,3 millones de pernoctaciones, un 0,2 % menos, según la Coyuntura Turística Hotelera del INE publicada este martes.

Baleares, principal destino extranjero

La comunidad se consolidó como el principal destino de los no residentes, con el 34 % de los turistas internacionales que visitaron España en agosto, muy por encima de Cataluña (20,6 %) y Canarias (18,1 %).

Mallorca lideró con más de 8,5 millones de pernoctaciones, mientras que los puntos turísticos con más actividad fueron Barcelona, Calvià y Madrid. Baleares registró además el mayor grado de ocupación hotelera del país (89,6 %), con una estancia media de 5,53 días. En Palma-Calvià la ocupación alcanzó el 92,6 % y llegó al 92,8 % en fin de semana.

El índice de precios hoteleros subió un 7,5 % en Baleares en agosto, mientras que la facturación media por habitación (ADR) fue de 211,32 euros, un 9,5 % más que en 2024. El RevPAR alcanzó los 194,1 euros, con un incremento del 9,4 %.

Contexto nacional

A nivel estatal, las pernoctaciones hoteleras crecieron un 0,9 % en agosto, superando los 48,1 millones. Las estancias de residentes españoles bajaron un 0,5 %, mientras que las de no residentes subieron un 1,7 %.

Durante los ocho primeros meses de 2025, las pernoctaciones aumentaron un 0,7 % en comparación con 2024. Reino Unido (25,4 %) y Alemania (15,1 %) fueron los principales emisores de turistas internacionales.

El ADR nacional se situó en 155,7 euros (+6,1 %) y el RevPAR en 125 euros (+7 %). Por categorías, los hoteles de cinco estrellas registraron un ADR de 339,6 euros, mientras que Marbella fue el destino con mayor ADR (395,3 euros) y Estepona el de mayor RevPAR (328,4 euros).