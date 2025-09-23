Los pasajeros de cruceros aumentan un 5,5 % este año en Baleares, hasta 1,8 millones

En los ocho primeros meses de este año, 1.779.692 pasajeros de cruceros turísticos han pasado por los puertos estatales de Baleares, lo que representa un aumento del 5,5 % respecto al mismo periodo de 2024.

Según los datos publicados este martes por Puertos del Estado, en agosto pasaron por las islas 96 cruceros con casi 366.000 viajeros, un 7,2 % menos que en el mismo mes del año pasado.

En los dos primeros tercios de 2025 el número de escalas de cruceros registradas en los puertos estatales del archipiélago aumentó un 8,5 %, hasta 524.

Los puertos de Palma, Alcúdia, Ibiza, Mahón y Formentera han acumulado de enero a agosto un tráfico de mercancías de 12 millones de toneladas, un 3,1 % más que en los mismos meses del año pasado, aunque en agosto registraron un descenso del 1,8 %, con un total de 1.515.707 toneladas.

En cuanto a los pasajeros de los servicios de transporte marítimo regular, en agosto los puertos de gestión estatal de las islas registraron el tránsito de 1.268.359 y en los ocho meses completos de 2025 acumulan 5.331.294, un 2,4 % menos que en 2024.