Palma clama contra la explotación sexual de las mujeres

En un acto celebrado esta mañana en la plaza Mayor de Palma, la asociación Casal Petit ha querido conmemorar el día internacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

Con motivo de esta conmemoración, a la que han asistido un centenar de personas, se ha leído un manifiesto, en el que se ha denunciado que 82 de estas mujeres atendidas por esta asociación muestran indicios de que se han sido víctimas de trata de seres humanos. Es decir, han caído en manos de organizaciones criminales que las están explotando como prostitutas. Y aunque el número de mujeres víctimas de esta explotación en Mallorca es elevado, solo seis de ellas han tenido la valentía de acudir a la Policía para denunciar a sus explotadores.

El Casal Petit es una entidad que se dedica, precisamente, a atender a mujeres que se dedican a la prostitución y, además, se encargan de detectar los casos de trata con fines de explotación sexual en Baleares. Es una organización que forma parte de la congregación de las Hermanas Oblatas, con más de un siglo de presencia en Mallorca.

El año pasado los educadores de esta asociación atendieron a un total de 479 mujeres, todas ellas con problemas graves y muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica.

Un grupo de voluntarias leyó un manifiesto para denunciar la explotación sexual en Mallorca / B.Ramon

En la lectura del manifiesto se ha recordado que la trata de personas es una de las formas de esclavitud del siglo XXI. Representa una grave lacra social, que afecta casi en exclusiva a mujer y a niñas.

La trata de personas con fines sexuales es un delito que se comete a través de la captación, transporte, traslado y acogida de personas mediante amenaza, violencia, engaño o abuso de poder. Lo cometen organizaciones criminales que se aprovechan de víctimas en situación de vulnerabilidad, a las que convencen para que ejerzan la prostitución.

Desde esta asociación se recordó que cualquier mujer puede ser captada por estas organizaciones. Esta explotación provoca un profundo daño en las víctimas, que durante el tiempo en el que ejercen la prostitución sufren abusos físicos y emocionales, así como constantes amenazas para ellas y para sus familias. Y estas secuelas psicológicas perduran de por vida, incluso después de desligarse del control de estas organizaciones. Son mujeres que durante toda su vida sufren un estigma social. La sociedad no entiende que son víctimas a las que han obligado a ejercer la prostitución.

En el manifiesto que se ha leído se ha denunciado que estas víctimas no cuenta con el apoyo y protección de las instituciones. Las mujeres que se atreven a denunciar, además, pasan momentos muy traumáticos, ya que los procesos judiciales obligan a las víctimas a revivir su trauma.

El acto se ha celebrado en la Plaza Mayor de Palma, con la presencia de muchas personas. / B.Ramon

Uno de los educadores ha explicado que la mayoría de víctimas de explotación ya no son captadas por las organizaciones criminales en su país de origen, sino que las localizan cuando ya están viviendo en Mallorca. Son muchos los casos de jóvenes extranjeras que han sido captadas en su país y las organizaciones les prometen que les proporcionarán un trabajo legal si se trasladan a España. Cuando llegan a su destino las obligan a ejercer la prostitución, bajo amenazas de hacerles daño a ellas o a sus familias.

Sin embargo, según el educador, en los últimos tiempos la situación ha cambiado. Ahora las mujeres son captadas en Mallorca por estas organizaciones, que también tienen vínculos en el extranjero. Se aprovechan de chicas, sobre todo de nacionalidad colombiana, que han venido a la isla en busca de una mejor situación económica, pero que no encuentran medios para sobrevivir. Es decir, padecen una situación de vulnerabilidad. Las organizaciones las convencen para ejercer la prostitución y lo hacen bajo amenazas para que no lo denuncien a las autoridades policiales. “Muchas mujeres se creen que son ellas las que cometen el delito al prostituirse cuando son víctimas”, señaló el educador. También explicó que desde el punto de vista policial, este segundo sistema de captación no se considera trata de mujeres. Por ello, desde la asociación Casal Petit se solicitó un nuevo sistema en esta tramitación policial, que permita la protección como víctimas de todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución bajo un clima de amenazas.