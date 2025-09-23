Ortega Smith conmina a su excompañera Idoia Ribas a que denuncie en tribunales si tiene pruebas contra Vox

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha conminado a la que fuera portavoz de la formación en el Parlamento balear, Idoia Ribas, a que denuncie en tribunales si tiene pruebas contra el partido político.

El que fuera secretario general de Vox ha contestado a Ribas desde el distrito de Barajas después de que su excompañera acusara al partido de transferir fondos públicos de los grupos parlamentarios a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal.

"Aquí llega mi deformación profesional de abogado: el que acusa, que pruebe; el que denuncia públicamente, que denuncie en los tribunales; el que tenga pruebas, el que tenga argumentos para defender sus acusaciones, que lo haga y que sean los tribunales los que diriman el si es verdad o es mentira. Eso se llama Estado de Derecho", ha trasladado a la prensa.

Si alguien tiene razones para acusar a Vox o a una fundación o a una persona de la comisión de determinadas irregularidades o delitos, " lo que tiene que hacer es denunciarlo públicamente, si es un cargo público, y denunciarlo en los organismos correspondientes, sean los tribunales, sean los tribunales de cuentas, sean los organismos de fiscalización, que lo haga allí donde lo tenga que hacer" para que "los denunciados se puedan defender".