Ortega Smith conmina a su excompañera Idoia Ribas a que denuncie en tribunales si tiene pruebas contra Vox
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha conminado a la que fuera portavoz de la formación en el Parlamento balear, Idoia Ribas, a que denuncie en tribunales si tiene pruebas contra el partido político.
El que fuera secretario general de Vox ha contestado a Ribas desde el distrito de Barajas después de que su excompañera acusara al partido de transferir fondos públicos de los grupos parlamentarios a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal.
"Aquí llega mi deformación profesional de abogado: el que acusa, que pruebe; el que denuncia públicamente, que denuncie en los tribunales; el que tenga pruebas, el que tenga argumentos para defender sus acusaciones, que lo haga y que sean los tribunales los que diriman el si es verdad o es mentira. Eso se llama Estado de Derecho", ha trasladado a la prensa.
Si alguien tiene razones para acusar a Vox o a una fundación o a una persona de la comisión de determinadas irregularidades o delitos, " lo que tiene que hacer es denunciarlo públicamente, si es un cargo público, y denunciarlo en los organismos correspondientes, sean los tribunales, sean los tribunales de cuentas, sean los organismos de fiscalización, que lo haga allí donde lo tenga que hacer" para que "los denunciados se puedan defender".
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
- Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
- El docente Miquel Roldán está de baja desde este lunes y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado
- Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?
- Trabajadoras del hotel Vell Marí de Mallorca que ha cesado su actividad se quejan de impagos