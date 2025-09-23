El nuevo espacio modular para la acogida temporal de migrantes en el puerto de Palma podría estar listo en tres semanas

El nuevo y esperado espacio modular del puerto de Palma para la acogida temporal de migrantes en tránsito en Baleares empezará a instalarse, previsiblemente, la semana que viene, con una estimación de dos semanas de montaje, lo que lo dejaría listo en aproximadamente unos veinte días, según han señalado fuentes de Delegación de Gobierno.

Esta acción se enmarca en la declaración de emergencia migratoria en el archipiélago, aprobada por el Consejo de Ministros la pasada semana en respuesta al aumento de llegadas de personas migrantes por mar. La declaración, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, incluye una inversión de 6,75 millones de euros para reforzar la atención humanitaria. Los fondos se destinarán a la habilitación de espacios y a la garantía de una atención adecuada, cubriendo necesidades básicas como alojamiento, alimentación, salubridad y seguridad.

El nuevo centro en Palma se sumará a los ya "prácticamente listos" de los puertos de Formentera e Ibiza, cuya apertura es "inminente". Delegación del Gobierno ha explicado que el proyecto de Palma ha experimentado un leve retraso debido a cuestiones de conectividad, específicamente con la evacuación de aguas residuales. Sin embargo, se espera que el montaje, "que es rápido" -han matizado- , comience la próxima semana y esté finalizado en unos quince días.

Este nuevo espacio contará con una superficie de unos 594 metros cuadrados y podrá atender temporalmente a unas 150 personas

Las instalaciones están diseñadas para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito y contarán con servicios de seguridad, higiene y climatización, así como espacios específicos para mujeres y menores "si fuera necesario". Desde Delegación del Gobierno han detallado que este nuevo espacio contará con una superficie de unos 594 metros cuadrados y podrá atender temporalmente a unas 150 personas.

La colaboración con las ONG es crucial para la atención

La inversión de 6,75 millones de euros también contempla un incremento del convenio con Cruz Roja para mejorar su capacidad de respuesta ante la situación actual. La Delegación del Gobierno enfatizó la importancia de esta colaboración, especialmente porque la dinámica migratoria en Baleares es de tránsito. Muchas de las personas que llegan al archipiélago continúan su viaje o entran en el circuito humanitario de Cruz Roja, que las traslada a centros de acogida en la península.

El Gobierno reconoce que, debido al volumen de llegadas, era necesario mejorar la atención que se había estado ofreciendo. La colaboración con la Autoridad Portuaria, que permitió el uso nocturno de la estación marítima, fue vital para evitar que los migrantes pasaran la noche a la intemperie mientras se ponían en marcha estas nuevas instalaciones. La Declaración de Emergencia, de hecho, se hizo para "acelerar los trámites administrativos de contratación de estas instalaciones".

Preocupación por la respuesta institucional

En paralelo a la actuación gubernamental, diversas entidades sociales y colegios profesionales de Baleares han emitido una declaración conjunta para expresar su "preocupación por la respuesta institucional" y la situación humanitaria que viven las personas migrantes. En el documento facilitado a este diario, las organizaciones lamentan la "desaparición y la muerte de las que no han podido llegar a nuestra costa".

Las entidades han pedido una respuesta "coordinada, humanitaria, eficaz y digna" y solicitan que se aborde la situación desde la solidaridad y la colaboración institucional, evitando la confrontación política. También instan a una "ampliación urgente de recursos, espacios y personal" para la acogida, atención e integración de los migrantes y se ponen a disposición de las autoridades para "contribuir activamente en la búsqueda de soluciones que garanticen una acogida digna y un acompañamiento adecuado y solidario".

69 patrones detenidos en 2025

Fuentes de Delegación de Gobierno también han querido subrayar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para gestionar esta emergencia migratoria. Así, han apuntado que en lo que va de año, se ha logrado la detención de 69 patrones de pateras en las islas. En este sentido, han destacado que este es un "dato relevante en el combate contra las mafias", aunque han insistido en que "el objetivo principal sigue siendo el rescate y el salvamento marítimo para evitar pérdidas de vidas humanas".

Por otro lado, las fuentes mencionadas anteriormente, han querido desmentir rotundamente que el delegado del Gobierno de las islas, Alfonso Rodríguez Badal, se haya negado a reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens. Según han explicado, ha habido una "cierta confusión" con la petición de una reunión conjunta que incluía a la presidenta, a los cuatro presidentes de los Consells Insulars y al alcalde de Palma, Jaime Martínez. La Delegación considera que este tipo de encuentros, con cuatro niveles de administración distintos, "no son eficientes para abordar temas tan específicos y variados".

A pesar de la polémica, insisten en su postura de "cooperación y no confrontación", y afirman además, haber propuesto en varias ocasiones reuniones individuales tanto con la presidenta Prohens como con los líderes de los Consells. El objetivo, según explican, es "encontrar soluciones conjuntas a la situación migratoria y otros temas de interés, priorizando siempre la colaboración entre administraciones".