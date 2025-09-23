Los niños de Son Sardina regresan al colegio, pero los padres advierten que la solución es "un parche"

Las puertas del colegio público, Maria Antònia Salvà, de Son Sardina, se han abierto esta mañana con absoluta normalidad y los niños han empezado el curso escolar, que debió comenzar hace diez días. Y es que los padres se negaron a que sus hijos empezaran el curso por la presencia como profesor de Miquel Roldán, el polémico docente que fue condenado a un año de cárcel por acoso a un antiguo alumno suyo.

En el momento de la entrada al centro se han producido escenas de alegría entre los niños, porque llevaban tres meses sin encontrarse con sus amigos. Sin embargo, los padres se han mostrado mucho más preocupados por la situación del centro. Las familias decidieron ayer que sus hijos empezarían el curso al comprobar que Miquel Roldán había presentado un informe médico de baja laboral. Por lo tanto, esta mañana seguro que no estaría presente en el colegio. Solicitó esta baja después de que la Mesa Paritaria, en una decisión por unanimidad, acordara que el profesor debía someterse a un examen psicológico, para comprobar si estaba en condiciones, o no, de poder desarrollar esta profesión de docente.

Los padres, al igual que ya hicieron en anteriores convocatorias, han acudido al centro a dejar a sus hijos vestidos de negro. Han organizado una pequeña concentración frente a la puerta del centro, para valorar la situación. La mayoría reconocía que tenía sentimientos contradictorios. Por una parte, estaban satisfechos de que, diez días después de lo previsto, sus hijos empezaban de una vez por todas el curso escolar, con el alivio que supone para las familias recuperar la normalidad. Pero por otra parte, consideran que la situación no se ha resuelto, ya que Miquel Roldán, en el momento que reciba el alta médica, puede regresar a trabajar al colegio de Son Sardina, ya que no hay ninguna decisión judicial que se lo impida. “Es un parche”, coincidían los padres, que recordaban la importancia que ha supuesto este movimiento conjunto de todas las familias para buscar una solución a este problema, ya que ninguno de ellos quiere que Roldán sea el profesor de sus hijos.

A este docente ya lo conocen de cursos anteriores y los padres ya habían detectado que mantenía un comportamiento muy extraño con sus alumnos, no solo dentro del colegio, sino incluso fuera. Contactaba con ellos con frecuencia y muchas familias ya tomaron medidas para que esta relación entre profesor y alumno no se produjera en la calle. “Los niños decían que era un profesor muy guay y no me extraña que lo dijeran porque era su estrategia para conquistar a sus alumnos”, recordaba esta mañana una de las madres.

“Esta situación no puede volver a ocurrir y este movimiento no se va a detener hasta que no nos garanticen que Roldán no volverá a dar clases nunca más, no solo a nuestros hijos, sino a ningún otro niño. Representa un gran peligro en un aula”, señaló uno de los padres.

Las familias ya dijeron que la decisión de que sus hijos iniciaran el curso, en esta relativa tranquilidad que se ha vivido esta mañana en Son Sardina, era solo provisional. Han anunciado que si en el futuro, cuando Roldán reciba el alta médica, se volverán a replantear que los menores no vuelvan al centro, por la inseguridad que representa para los alumnos tener de profesor a una persona tan conflictiva. Por ello, esta mañana las familias han pedido que se realice una reforma legislativa, de tal manera que la Conselleria disponga de herramientas legales para actuar en una situación tan conflictiva como la que está ocurriendo en este principio de curso en el centro de Son Sardina. Una reforma que impida que un profesor condenado por acoso a un menor, aunque la sentencia no sea firme, que pueda regresar a una aula.

La única medida que se ha encontrado es obligar a Roldán a que pase este examen psicológico. En teoría podría negarse a ello, pero sería la excusa que tendría la administración para iniciar un expediente disciplinario y suspender sus funciones, aunque sea de una manera provisional. De esta forma, al menos, se evitaría que pudiera volver a ejercer de profesión.

Una de las madres, que es profesora en otro centro, ha confirmado que el curso pasado Miquel Roldán se matriculó en unos estudios de formación profesional que se impartían en el centro de Son Pacs. Y se matriculó para estar cerca de un grupo de alumnos, de unos trece años de edad, a los que había conocido, precisamente, dándoles clase en el colegio de Son Sardina. Roldán estuvo casi todo el año matriculado y coincidía con estos antiguos alumnos suyos en el patio, hasta que los profesores del colegio se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la dirección acordó tomar medidas. Se avisó a las familias del problema que se estaba produciendo y se acordó separar en el patio a los niños que estudiaban ESO de los estudiantes de cursos de formación profesional. Así, al menos, se evitó que Roldán pudiera coincidir con sus antiguos alumnos en el descanso de patio.

Las familias han confirmado que este año Miquel Roldán también se había matriculado en el curso de formación profesional, pero había tenido que renunciar para aceptar la plaza de profesor que se le ofreció en el centro de Maria Antònia Salvà.

Las familias han explicado que ha sido un verano excesivamente largo para ellos, sobre todo porque estos últimos días para los niños ha sido un periodo muy complicado. “La mayoría de sus amigos ya habían empezado el colegio y ellos seguían en casa. No era fácil para ellos comprender lo que estaba pasando. Menos mal que el tema, al menos de momento, se ha solucionado”, señalaba una de las madres, mientras que un familiar, que se había despedido esta mañana de su nieto al entrar al colegio, reconocía que “a partir de hoy empiezan mis vacaciones, porque ha sido un periodo sin colegio demasiado largo, tanto para los niños, como para las familias”.