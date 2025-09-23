Michele Pilato se desmarca de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca: “Yo me dedicaba exclusivamente a la venta de viviendas de segunda mano”

Michele Pilato, uno de los hombres de confianza de Carlos García Roldán, el presunto cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, se desmarcó ayer al mediodía del entramado durante el juicio en la Audiencia de Palma. “Yo me he dedicado exclusivamente a la venta de viviendas de segunda mano”, recalcó ante el tribunal de la sección segunda.

El joven, que se enfrenta a una petición de condena de nueve años de prisión por parte de la fiscalía, solo respondió ayer a las preguntas de su abogado defensor.

El encausado se desvinculó por completo de las nuevas promociones inmobiliarias que ofertaba Carlos García Roldán. “Yo no recibí nada de Lujo Casa”, aclaró, si bien admitió que compartía despacho con García Roldán.

El sospechoso recordó que la única vez que intervino en vivienda nueva fue “para traducir”, ya que habla varios idiomas. “Si en alguna ocasión no estaba Carlos ni Bárbara en la oficina, puede ser que yo haya dado alguna información inicial, pero no he participado en ningún contrato”, manifestó.

“Yo de Lujo Casa recibiría un 3% si se escrituraban las ventas. No recibí nada. No he cobrado nada de las promociones”, reiteró ante la Sala.

Pilato explicó que cambió su oficina y se separó de Carlos porque a finales de 2017 entraba cada vez más gente “quejándose de las promociones; poco a poco me sentía incómodo; esto no podía pasar, manchaba el nombre de la inmobiliaria; por eso, decidí separarme de Carlos; encontré un local en Cala Major, pero necesitaba reforma; le pedí a Carlos si podía usar el local de enfrente y me dijo que sí; luego ya me trasladé a la calle Joan Miró, en Cala Major, y se acabaron los problemas, la gente ya no venía a mí”.

Transferencias de dinero

El joven reconoció que a finales de febrero de 2018 recibió unas transferencias de Carlos en concepto de devolución de unos préstamos que él le hizo. “A día de hoy Carlos no me debe nada”, aseguró.

Por su parte, otro acusado en el procedimiento admitió ayer que le pusieron como administrador de la empresa Lujo Casa, en enero de 2016, “pero yo era un obrero, siempre estaba en las obras”. Según su versión, García Roldán y otro sospechoso le convencieron para figurar como administrador de la sociedad porque ellos no podían aparecer porque Carlos tenía deudas en Barcelona. “Me convencieron, me dijeron que en las primeras promociones yo sería el encargado y podría ganar más dinero, pero nada de nada”, indicó el hombre.

“No me enteré de que iba gente descontenta a la oficina. Yo nunca hablé con nadie, porque nunca estaba en la oficina, siempre estaba en las obras. Por eso, ningún afectado tiene mi teléfono ni me conoce”, detalló.

Un tercer encausado explicó que aportó un BMW de su hermano como capital social en la empresa Lujo Casa. “La idea era montar una oficina con Carlos”, manifestó. Según su versión, trabajó en la sociedad reformando inmuebles en los cuatro o cinco meses que estuvo allí.

El juicio por la macroestafa inmobiliaria, cifrada en más de tres millones de euros y con 240 afectados, ya se encuentra en su fase final. Hoy está previsto que declaren los dos últimos acusados.