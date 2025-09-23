Las lluvias marcan el martes en Mallorca: activada la alerta amarilla por precipitaciones

El otoño se ha instalado en Mallorca con un tiempo inestable que se prolonga este martes 23 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Alerta en el norte y en la Serra

Según la previsión, los cielos permanecerán nubosos con chubascos dispersos que pueden ser fuertes y venir acompañados de tormenta y granizo. Las zonas más afectadas serán el norte de la isla, el levante y la Serra de Tramuntana, donde el aviso estará en vigor desde las 8 de la mañana hasta la próxima madrugada.

Descenso de temperaturas

El cambio de tiempo también se refleja en las temperaturas, que bajan de manera generalizada y se moverán entre los 20 y 25 grados. El viento soplará flojo a moderado, predominando la componente norte y nordeste.

Lluvias ya registradas

En las últimas 24 horas, la Aemet ha recogido valores significativos en el norte de la isla: 29 litros por metro cuadrado en el Port de Pollença, 8 en Pollença y cantidades más discretas en la Serra, como los 2 litros de Escorca y Lluc. En el Pla, Muro y sa Pobla acumularon 1 litro.

Tras un fin de semana de calor, el arranque del otoño en la isla se caracteriza por la inestabilidad atmosférica, que dejará jornadas de paraguas abierto al menos hasta mediados de semana.