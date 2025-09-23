La Justicia avala exigir el catalán B2 en las oposiciones de Puertos

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) avaló la exigencia de acreditar el nivel B2 de catalán como requisito obligatorio para acceder a las plazas de administrativo convocadas por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) dentro de su proceso de estabilización de empleo. Con esta resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por el sindicato CSIF y ratifica la legalidad de las bases aprobadas en junio de 2022.

El CSIF impugnó la convocatoria que ofertaba cuatro plazas alegando que vulneraba los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Entre sus críticas, el sindicato señalaba la obligatoriedad del catalán, la ausencia de una prueba de conocimientos técnicos, la supuesta discriminación en la valoración de la experiencia profesional y la ventaja que suponía, a su juicio, exigir formación en programas internos como el sistema informático GMAO.

En su sentencia, Carmen Frígola expone con contundencia que «exigir el conocimiento de la lengua catalana con el nivel B2 como requisito no constituye una quiebra del principio de igualdad». La magistrada recuerda que el catalán es lengua cooficial en Baleares y que estas plazas implican atención al público y tramitación de expedientes en los que los ciudadanos tienen derecho a dirigirse en catalán.

«La clave para que ese requisito no constituya una vulneración del principio de igualdad, mérito y capacidad está en la proporcionalidad. No podría exigirse una titulación de muy alto nivel, pero sí una de nivel medio como el B2», argumenta la resolución, añadiendo que «el alumnado que termina la educación secundaria obligatoria o el bachillerato tiene unos conocimientos de catalán equiparables al B2».

«En definitiva, la conclusión a la que llegamos es que el requisito de conocimiento de la lengua catalana con titulación de nivel B2 es conforme a derecho porque obedece a una justificación objetiva y razonable por las funciones que deberán realizar esos empleados, es proporcional, dado el nivel B2 exigido y no supone una discriminación arbitraria o indirecta, porque esas plazas tienen el ámbito de actuación circunscrito a este territorio balear donde el idioma catalán es lengua oficial», resume el veredicto.

Concurso de méritos

Respecto a la ausencia de examen de conocimientos técnicos, la magistrada defiende que el sistema elegido es legítimo: «El concurso de méritos es uno de los sistemas selectivos válidos contemplados para la selección de personal laboral fijo». La sentencia remarca que, en un proceso de estabilización, valorar la experiencia y la formación de los aspirantes resulta un criterio razonable y ajustado a la normativa estatal.

En relación con la experiencia profesional, el tribunal rechaza que se favorezca a empleados de la APB frente a los de otras autoridades portuarias. Según el fallo, «la distinción existe exclusivamente por el área de servicios donde el empleado haya prestado su función, con independencia del lugar o territorio donde lo haya desempeñado».

Otro de los puntos discutidos por el sindicato de funcionarios era la valoración del conocimiento del programa informático GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador). CSIF sostenía que este mérito solo podía ser acreditado por trabajadores de la APB. Sin embargo, el TSJIB lo descarta: «La parte recurrente no acredita que aquello que afirma sea cierto. Al contrario, la demandada aporta certificado de que la herramienta está implantada en otras autoridades portuarias y en otras administraciones públicas».

Por todo ello, el TSJIB desestima íntegramente el recurso y confirma la legalidad de las bases. Además, la sentencia impone las costas al sindicato, con un límite máximo de 1.000 euros.

El CSIF recuerda que el recurso fue elevado por la anterior gestora

En el seno del CSIF acatan la sentencia judicial «como no podría ser otra manera», pero también recuerdan que «esta impugnación tuvo lugar con la anterior gestora». «La gestora actual, como todo el sindicato a nivel nacional, está comprometida para reducir la temporalidad en toda la Administración pública, que hoy está en el 30%, cuando tendría que estar en el 8% por ley», denuncian fuentes del sindicato a Diario de Ibiza, del mismo grupo editorial que este periódico. «Todos nuestros esfuerzos van encaminados a reducir la temporalidad y a velar por los intereses de todos los trabajadores de lo público, tanto en Baleares como en el resto de España», añaden.

En cuanto a otros sectores públicos, el Tribunal Constitucional desestimó hace cuatro meses el recurso presentado por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar contra la norma del Govern que eliminaba el catalán como requisito obligatorio para acceder a plazas sanitarias en el sistema público de salud. La sentencia concluía que la reforma impulsada mediante decreto-ley por el ejecutivo autonómico de Marga Prohens no vulneraba la Constitución ni el Estatuto de Autonomía balear. La decisión del TC fue aprobada por unanimidad de los doce miembros que lo conforman.

El alto tribunal centró su decisión en dos aspectos clave: que el Govern justificó de forma «explícita y razonada» la urgencia de la medida, basándose en la necesidad de profesionales que acusa la isla, y, en segundo lugar, que esta no afectaba al núcleo esencial del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por la Administración, tal como establece el artículo 14.3 del Estatuto balear.

Además, en el sector educativo los profesores no tendrán que acreditar el título de catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura en Baleares a partir del curso 2026-27. Dicha exención inicial deberá consensuarse en la Mesa de Educación, incluidas las especialidades que formarán parte de esta medida.