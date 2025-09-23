El Govern balear deja claro que no vetará a deportistas o equipos que apoyen a Israel. Así lo ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament en respuesta a la petición lanzada desde el PSIB-PSOE. "Este Govern no persigue ciudadanos, ni clubes ni equipos. Este Govern no atacará o no manchará el deporte de Baleares", recalca Costa.

El también vicepresidente del Ejecutivo acusa a los socialistas de "utilizar el conflicto de Gaza para tapar la nula gestión del Gobierno Central y la corrupción del PSOE" y censura lo sucedido en la Vuelta Ciclista a España. "¿Considera que un presidente del Gobierno de España tiene que alentar manifestaciones que pusieron en peligro la seguridad de los ciclistas que participaron en la competición?", cuestiona Costa.

"Que España no juegue el Mundial"

El portavoz argumenta que si el PSOE "es coherente" en su discurso también debería pedir que España no jugara el Mundial de fútbol el año que viene. "Una clasificación en la que participa Israel, si es coherente debería exigir hoy mismo que España se retire inmediatamente y renuncie al Mundial de fútbol", expresa Costa en alusión al diputado socialista Marco Antonio Guerrero.

"No son coherentes"

Asimismo, Costa critica que el PSOE pide vetar a deportistas de Israel mientras la secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general de los socialistas en las islas, Rosario Sánchez, quiere destinar a través de Turespaña 14 millones de euros para atraer turistas de Turquía, Grecia e Israel.

"¿Me está diciendo que tenemos que vetar a deportistas de Israel mientras la secretaria de Estado de Turismo quiere atraer turistas de este país por ser un mercado de elevado poder adquisitivo? Para ser un partido serio se tiene que ser coherente con lo que se dice y ustedes ni son coherentes ni son serios", determina.

El PSOE, crítico con el Govern

Por su parte, desde el PSIB-PSOE se han mostrado muy críticos con el Govern y han vuelto a pedir que condene el genocidio de Gaza y que abandone lo que consideran posiciones equidistantes. "Cuando Putin inició la invasión de Ucrania, las federaciones y gobiernos europeos actuaron con sanciones, exclusiones o prohibiciones. Este diferente trato hacia el pueblo palestino es una muestra de hipocresía y racismo. Israel está perpetrando un genocidio y una limpieza étnica, dejen de actuar como un Govern hipócrita y racista y defiendan los derechos humanos", expresa el diputado Marco Guerrero.