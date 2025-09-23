El fiscal reclama 16 años de cárcel para el cabecilla de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa

El fiscal ha reclamado hoy 16 años de prisión para Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’ el presunto cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016.

El ministerio público ha modificado levemente este mediodía sus conclusiones en el juicio en la Audiencia de Palma al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento, que se inició judicialmente a mediados de marzo de 2018. Esto supone una pequeña rebaja en su solicitud de condena. Así, ahora pide para el considerado cerebro de la trama, García Roldán, penas que suman 15 años y nueve meses de prisión, en vez de los 16 años y medio de cárcel que reclamaba inicialmente, por los delitos de estafa agravada continuada en concurso con falsedad continuada en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, ha interesado una indemnización total de cerca de dos millones de euros por el gran fraude inmobiliario gestado en Mallorca. Muchos de los perjudicados manifestaron en el juicio que ya habían sido resarcidos por el banco tras interponer y ganar una demanda civil.

Calificación alternativa

La acusación pública, que alcanzó un acuerdo en junio con otras dos acusadas, ha introducido una calificación subsidiaria para otros cuatro sospechosos, cuya participación en los hechos es menor, al considerarles cómplices y no autores de estafa en concurso con falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, lo que implica una reducción de unos dos años y medio de prisión en sus penas, pasando de siete años de cárcel a cuatro años y medio.

Mientras, Carrau ha mantenido su petición de condena de diez años de prisión para Michele Pilato, uno de los hombres de confianza del presunto líder del entramado.

Por su parte, la mayoría de los abogados defensores han elevado a definitivas sus conclusiones y han reclamado la libre absolución de sus representados.

Esta mañana han prestado declaración dos encausados, que se han desvinculado de la estafa inmobiliaria ante el tribunal de la sección segunda.

Mañana está previsto que el fiscal y los letrados de las acusaciones particulares realicen sus informes. El jueves será el turno de las defensas y previsiblemente el macrojuicio que se inició a finales de junio de este año quedará visto para sentencia.