Final feliz para la lucha de Claudia: La adolescente mallorquina con epilepsia severa ya se recupera de su operación

La historia de Claudia, la adolescente mallorquina con epilepsia severa, ha conmovido a la sociedad de la isla y ha demostrado que la solidaridad puede lograr lo imposible. Tras una intensa lucha y lograr los 60.000 euros necesarios, la joven ya ha sido operada con éxito en Madrid, lo que le abre la puerta a una vida con menos sufrimiento y más esperanza.

Todo comenzó en mayo, cuando un conmovedor ruego de su madre, Fanny, resonó en los corazones de miles de personas. En un vídeo difundido por el Banc del Temps de Sencelles, esta madre coraje desvelaba la cruda realidad de su hija, diagnosticada con una rara malformación cerebral a los cuatro meses de vida. “Lo único que nos queda probar es una operación que hoy por hoy no está costeada por el sistema, cuesta 60.000 euros, y no los tenemos”. Estas palabras, cargadas de desesperación y a la vez de una fuerza inquebrantable, eran el grito de auxilio de una madre que se negaba a rendirse.

El vídeo contaba la valiente historia de Claudia, una niña cuya vida se desenvuelve en un constante pulso contra la enfermedad. Fanny explicaba cómo su hija sufría hasta dieciocho crisis epilépticas diarias, que la dejaban en un estado de agotamiento extremo. A lo largo de los años, la adolescente fue perdiendo habilidades que antes le daban autonomía, como tocar instrumentos o comer por sí misma. Su madre, que durante un tiempo luchó sola, encontró en Vicent, un compañero incondicional, la fuerza para seguir adelante. Juntos, exploraron todas las opciones médicas, agotando los tratamientos farmacológicos y hasta probando un estimulador vagal, pero sin el éxito deseado.

A pesar de las adversidades, Claudia se negaba a rendirse. En los fugaces instantes entre las convulsiones, sus ojos se conectaban con el mundo y su rostro se iluminaba con una sonrisa, así lo contaba su madre. Fanny finalizaba el vídeo con un firme "No puedo rendirme", un compromiso que resonó con la sociedad mallorquina. La respuesta fue abrumadora. A través de donaciones, eventos benéficos y la colaboración del Banc del Temps de Sencelles, la meta de los 60.000 euros se alcanzó en tan solo un mes. El sueño de la operación se hizo realidad.

Y ese sueño ha llegado a su feliz desenlace. La operación se llevó a cabo la pasada semana en el Hospital de Valdebebas de Madrid, y la familia ha compartido este momento tan importante con todos los que lo hicieron posible, a quienes ha detallado que la intervención "fue muy bien" y que ahora ha de "recuperarse de las heridas y hay que ir ajustando la intensidad del estimulador que le han colocado en el cerebro" para conseguir disminuir sus crisis diarias. En un emotivo vídeo, con la música de Star Wars de fondo, los padres de Claudia han querido simbolizar la hazaña a la que su hija se enfrentaba.

Claudia camina por los pasillos del centro hospitalario. / DM

Tras la cirugía, el tono del vídeo cambia, y la melodía de una de las canciones más conocidas de Abba resuena en la grabación. La familia, con total transparencia, muestra las heridas de la niña tras la intervención y los aparatos que la ayudarán en su recuperación, como una forma de dar las gracias a quienes contribuyeron. Las imágenes de Claudia caminando por los pasillos del hospital son la mejor prueba de que el esfuerzo de miles de personas ha valido la pena.

"Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta operación", expresan Fanny y Vicent. Ahora, la familia se enfrenta a un nuevo periodo de varios meses de pruebas "para conseguir los mejores resultados". Pero el primer y más importante paso ya ha sido dado, demostrando que la solidaridad puede mover montañas y dar una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan.