El economista Guillem López Casasnovas avisa en Palma de que "el modelo sanitario está mal preparado para los desafíos que se avecinan"

"El modelo sanitario actual tiene un diagnóstico bueno, pero un pronóstico malo". El catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, sostiene que a pesar de los logros y la eficiencia del sistema español en comparación con otros, este se enfrenta a un futuro incierto.

Este fue el eje vertebrador de la conferencia que impartió anoche el menorquín en la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, un emotivo acto en el que, bajo el título Carlos Campillo - Confieso que he vivido. 40 años de Economía de la Salud, también rindió homenaje a la figura de Carlos Campillo Artero, un "pilar fundamental en la economía de la salud en España", en sus palabras.

Homenaje a Campillo

El evento, presidido por la consellera de Salud, Manuela García, adquirió un significado especial para el economista, ya que marcó una de sus últimas conferencias públicas antes de su jubilación. "Tras décadas eludiendo este tipo de ceremoniales", -admite entre risas el experto a este diario- aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su propia trayectoria profesional y rendir tributo a Campillo, con quien colaboró estrechamente y a quien consideraba su «pilar clínico». Médico, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública, y consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), falleció hace cuatro años, "dejando una huella imborrable" en la comunidad científica.

Casasnovas inició su intervención con una narrativa personal, un relato que, bajo la frase «Confieso que he vivido», recorrió sus 40 años de carrera desde que se doctoró en la Universidad de York. A lo largo de esta trayectoria, destacó el papel crucial de Campillo, describiéndolo como una persona «súper avanzada» y altruista que siempre estuvo dispuesto a ayudar a jóvenes doctorandos y a colaborar en proyectos de investigación. Su generosidad y facilidad para el trabajo en equipo lo convirtieron en una figura muy querida.

El sistema sanitario

Más allá del recuerdo, el profesor Casasnovas transformó el acto en un profundo análisis de la situación actual y futura del sistema sanitario. En una evaluación que calificó de "diagnóstico bueno, pero pronóstico malo", sostuvo que, a pesar de los logros y la eficiencia del sistema español en comparación con otros, se enfrenta a un futuro incierto. Su principal crítica se centró en la noción de "consolidación" del sistema. A su juicio, si consolidar significa anquilosar y anclar, el modelo actual está mal preparado para los desafíos que se avecinan.

Los verdaderos problemas del sistema de salud, argumenta Casasnovas, no tienen que ver tanto con la sostenibilidad financiera, un debate recurrente pero coyuntural. En cambio, el desafío es la solvencia: la capacidad de «solventar» los retos futuros de manera ordenada. Para el ponente, la salud pública enfrenta un cambio de paradigma impulsado por el envejecimiento de la población, la multimorbilidad y la medicina personalizada. Estos retos, según el profesor, requieren un sistema flexible, capaz de "muscularse" y adaptarse en lugar de mantenerse rígido.

Casasnovas concluye con una llamada a la acción, por lo que propone una serie de cambios profundos, como una mayor integración entre lo sanitario y lo social, el desarrollo de hospitales para pacientes crónicos y semiagudos, y una flexibilización en la organización de los profesionales de la salud. De igual forma, cuestiona la edad de jubilación de los médicos en un momento en que España necesita importar facultativos de otros países. A su juicio, las corporaciones médicas y sindicales buscan una "consolidación" que beneficia su estatus, pero va en contra de las necesidades sociales. El futuro del sistema de salud, enfatizó, no depende de mantener el statu quo, sino de "la capacidad de transformarse y ser solvente ante los desafíos del mañana".