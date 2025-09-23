La denuncia de Idoia Ribas sobre el desvío de dinero de grupos parlamentarios al partido une a Vox, PSOE y Més

La denuncia que hizo la exportavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, respecto al desvío de dinero de los grupos parlamentarios al partido une a los de Abascal con el PSIB-PSOE y Més per Mallorca. En este sentido, desde Vox nacional defienden que dicha situación "es legal" mientras que los partidos de izquierda en Baleares consideran que se trata de una práctica normal, transparente y fiscalizada por distintos organismos.

De esta forma, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, aseguró ayer que esta cesión de fondos es "legal" y subrayó que las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Además, justificó que ese dinero es necesario porque el partido "proporciona unos servicios vitales" a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado "seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación".

Más dinero para Disenso

Además, Fuster apuntó al PP y al PSOE por llevar a cabo prácticas similares, aunque con montantes mucho más elevados. Citando al Tribunal de Cuentas, el portavoz de Vox aseguró que populares y socialistas obtienen cinco y 8,6 millones de grupos municipales, mientras que Vox únicamente 136.000 euros.

Cabe recordar que Ribas aludió directamente a la Fundación Disenso, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, como destinataria del dinero. "Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario; en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero es transferido primero al partido y luego a Disenso", expresó Ribas la semana pasada. Según la memoria de cuentas de Vox de 2024, los últimos datos disponibles, el partido le donó dos millones de euros.

PSIB y Més defienden la normalidad de esta práctica

Por su parte, los portavoces de PSIB-PSOE y de Més per Mallorca, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, coincidieron este jueves en que las transferencias de fondos desde los grupos parlamentarios a los partidos son una práctica normal, transparente y fiscalizada por distintos organismos.

Negueruela explicó en rueda de prensa que el traspaso de dinero de los grupos a los partidos “siempre se ha realizado” y corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se hace de manera adecuada. “El sistema es transparente”, insistió el socialista.

Además, cargó contra Ribas, afirmando que “será ella la que tenga que demostrar o hacer todo el show que quiera” y responsabilizó al PP y a Vox de la actual situación en el Parlament: “Han pactado con tránsfugas y no adscritos para sostener la gobernabilidad de Prohens”.

Críticas desde Més per Mallorca

Por su parte, Apesteguia admitió que los traspasos son una práctica común “en mayor o menor medida” en todos los grupos. Sin embargo, alertó de la gravedad del caso de Vox, al tratarse de una transferencia a una fundación con finalidades personales y de la presunta financiación de medios de comunicación por parte del partido.

“Eso no lo he visto en ningún otro grupo parlamentario”, advirtió el portavoz de Més, quien recordó que será el Parlament y la Sindicatura de Comptes quienes determinen si estas operaciones se ajustan a la legalidad vigente.