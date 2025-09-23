Tomeu Marimon, gerente de Anticimex Baleares: "Impulsamos la modernización del control de plagas en Mallorca apostando por la tecnología y la sostenibilidad"

Anticimex, compañía referente en sanidad ambiental y control de plagas en Mallorca, con presencia nacional y tres delegaciones en Baleares tiene el propósito de transformar el mundo en un lugar más saludable y seguro apostando por la innovación. El grupo de origen sueco, con una trayectoria de más de 90 años, se ha fijado tres grandes objetivos: proteger vidas, prevenir pérdidas y preservar la biodiversidad.

¿Desde cuándo están presentes en España y qué aspectos definen el trabajo de Anticimex?

En 2024 celebramos nuestro décimo aniversario en España, pero Anticimex se fundó en Suecia hace más de 90 años, y desde entonces nos hemos consolidado como la empresa líder a nivel mundial en control digital de plagas. Contamos con un profundo conocimiento del comportamiento y la biología de las plagas, que nos permite realizar nuestro trabajo de una forma más eficaz, sostenible e innovadora, priorizando el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente. Gracias a nuestra firme apuesta por la innovación, impulsamos el desarrollo de los sistemas SMART revolucionando el sector del control de plagas, sin emplear biocidas. Esto es algo decisivo para actuar únicamente sobre la plaga diana y preservar la biodiversidad de los ecosistemas urbanos.

Tomeu Marimon, gerente de Anticimex Baleares. / Anticimex

Sostenibilidad en el control de plagas

¿Cómo definiría la apuesta del grupo por la sostenibilidad? ¿Es algo esencial para el sector?

Para Anticimex la sostenibilidad está en el centro de nuestra estrategia empresarial. Anticimex es sinónimo de tecnología, digitalización, sostenibilidad y responsabilidad social.

Por eso, nos hemos fijado un reto ambicioso para los próximos años: ser capaces de llevar a cabo nuestro trabajo de control digital de plagas e higiene ambiental con la seguridad y eficacia de siempre, pero de una forma 100% sostenible y responsable con nuestro entorno medioambiental y social.

El control digital de plagas es una de las innovaciones introducidas por Anticimex. / .

La compañía ha crecido mucho desde su llegada a España en 2013. ¿Desde cuándo están en Mallorca? ¿Qué aspectos caracterizan el servicio que ofrece Anticimex a los clientes?

Actualmente tenemos más de 30 delegaciones en todo el país, 3 de ellas situadas en Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza). Hemos crecido mucho a lo largo de estos años, pero siempre manteniendo el enfoque local, el trato cercano con el cliente para responder a sus necesidades con la máxima eficacia y compromiso. A la delegación de Mallorca, presente desde el inicio de Anticimex, se sumaron importantes empresas locales como son Emdema o Trima Ambient. Estoy muy orgulloso del trabajo desarrollado en todo este tiempo. En Baleares contamos con un equipo de más de 70 profesionales, técnicos especialistas en control de plagas, que gestionan una cartera de 5.000 clientes, proporcionando un servicio personalizado y cercano, basado en la confianza.

Anticimex Baleares cuenta con profesionales expertos en el control de plagas. / .

Las plagas en Mallorca: cuáles son y cómo actuar

¿Cuáles son las plagas más presentes en Mallorca?

En Mallorca proliferan distintos tipos de plagas, pero sin duda las cucarachas son la plaga que está creciendo más en Mallorca, ya que constituyen el 50% de los avisos que recibimos. En la isla, la cucaracha más extendida es la Blattella germánica, usualmente conocida como cucaracha de cocina. Esta especie de cucaracha destaca por su gran capacidad reproductiva, constituyendo una de las plagas que más afecta al sector de la restauración, así como a los particulares. Tienen un tamaño reducido, por lo que se esconden con facilidad, especialmente en neveras -y otros electrodomésticos-, desagües o rendijas. Por eso, se trata de una de las plagas más difíciles de erradicar, que pone en riesgo la salud pública, ya que estos insectos son portadores de organismos patógenos como virus, bacterias, protozoos y helmintos.

Además, otra de las plagas que más molesta a la población son los mosquitos, cuya presencia suele despuntar en septiembre y octubre, gracias a las lluvias más frecuentes, mientras todavía se mantiene una temperatura cálida. Los mosquitos crían en aguas estancadas y son capaces de reproducirse en espacios pequeños, como el plato de una maceta o bebederos, por ello, los mosquitos son una plaga difícil de controlar. Es fundamental contactar con expertos, para evaluar la problemática de cada instalación o vivienda, localizar los focos de cría y aplicar las medidas de control necesarias.

Antricimex es experta en el control de plagas de cucarachas. / .

Las chinches de cama también son otra de las grandes problemáticas de la isla, debido al turismo y a la gran movilidad de la población. Estos diminutos insectos hematófagos se propagan aprovechando los desplazamientos de las personas, por ello, los medios de transporte o cualquier actividad social facilitan la transmisión de las chinches, permitiendo que lleguen a los hogares donde se instalan, principalmente, en los dormitorios cerca de las camas. Son una plaga molesta, que se extiende rápidamente, por lo que es clave detectar su presencia de manera temprana y confiar en expertos para su eliminación.

¿También tienen una amplia experiencia en control de termitas?

Efectivamente, poseemos un profundo conocimiento y experiencia en técnicas de tratamiento de la madera. Las termitas están presentes en el 80% de municipios de Baleares, pero constituyen una plaga prácticamente invisible, lo que hace más difícil erradicarla. Son insectos subterráneos sociales que se alimentan de madera y otros materiales orgánicos, que ponen en riesgo el patrimonio público y privado de las islas, comprometiendo la seguridad de las viviendas cuando afectan a elementos estructurales.

Son una plaga difícil de detectar porque no dañan la superficie de la madera y no hacen un ruido perceptible. Por ello, es importante familiarizarse con distintos signos de alarma que delatan su presencia, como la aparición en primavera de enjambres de individuos alados, la presencia de ondulaciones en la pintura que recubre los elementos de madera, o la detección de tubos de barro en las paredes o vigas de madera. Las plagas de termitas son difíciles de erradicar. Por ello, en Anticimex Mallorca ofrecemos un servicio de control integrado de termitas que comienza con una inspección inicial gratuita con sistemas acústicos especiales para detectar su presencia y evaluar el tratamiento de eliminación más adecuado.

Innovación: Control de plagas en Mallorca sin utilizar biocidas

¿Cómo están aplicando la tecnología en el sector del control de plagas?

Estamos comprometidos con la innovación, por eso impulsamos la modernización del sector apostando por la tecnología. El control digital de plagas es más eficaz, sostenible y minimiza el uso de productos basados en biocidas. De esta manera, nuestro grupo ha desarrollado los sistemas SMART, una tecnología inteligente que permite controlar las plagas sin emplear productos tóxicos. Mediante estos sistemas es posible instalar sensores y trampas mecánicas supervisadas digitalmente, sin emplear biocidas, lo que garantiza una mejor monitorización de la plaga y una actuación más temprana. El análisis de información es clave y la gestión de datos sobre la evolución de plagas nos permite incluso anticiparnos, y dar una respuesta más ágil e inmediata.

Afirman que la tecnología es una aliada fundamental en su propósito, para preservar la biodiversidad. ¿Qué supone emplear tecnología para controlar plagas tan problemáticas para la población como los roedores?

En Anticimex primamos la innovación y la sostenibilidad, y eso implica un servicio de control de roedores en espacios exteriores sin utilizar anticoagulantes. Este enfoque nos permite controlar los roedores mediante trampas mecánicas, analizando los puntos de cría, para actuar solo sobre la especie diana, evitando la contaminación cruzada de otros seres vivos.

Por tanto, el conocimiento de la biología de los roedores, y el exhaustivo análisis de su presencia en cada lugar, nos permite instalar trampas mecánicas que no requieren de plaguicidas. Este método no solo es más efectivo, sino que reduce drásticamente el impacto en el entorno natural, alineándose con nuestro compromiso con la preservación de la biodiversidad.

Además, también impulsamos campañas de concienciación y de fomento de la biodiversidad, mediante la reintroducción de aves en entornos urbanos de los que habían desaparecido progresivamente. Aves que vivían en nuestros pueblos y ciudades, que eran los depredadores naturales de los roedores presentes en parques y jardines urbanos.