La consellera de Trabajo se desentiende de la amonestación leve a Núria Riera: "Yo accedí a este cargo el 12 de julio"
"Lo que hice fue llegar y coger un informe de información reservada hecho por unos funcionarios asépticos, técnicos y profesionales. Eso es lo que yo puse en marcha", defiende Catalina Cabrer
La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se desentiende de la amonestación leve con la que ha sido sancionada Núria Riera, portavoz del PP en el Consell de Mallorca y funcionaria de la Comunidad Autónoma, por su absentismo laboral.
"Yo accedí a este cargo el 12 de julio y el 25 de julio estaba firmando el inicio de un procedimiento sancionador. Yo lo que hice fue llegar y coger un informe de información reservada hecho por unos funcionarios asépticos, técnicos y profesionales, y eso es lo que yo puse en marcha", determina Cabrer.
Cabe recordar que, tal y como adelantó este diario, el expediente disciplinario contra Núria Riera se ha saldado con la sanción más leve posible: una amonestación. El motivo no es la falta de pruebas —este diario ha contabilizado hasta 25 ausencias en horario laboral—, sino la falta de investigación del Govern, que durante meses no revisó las salidas de la dirigente para asistir a ruedas de prensa o tertulias. La consecuencia ha sido clara: la mayoría de esas faltas han prescrito y no pueden sancionarse.
"No ha prescrito nada"
La consellera de Trabajo señala que "no ha prescrito nada" durante el procedimiento sancionador y señala que "todo el expediente" está llevado a cabo por los funcionarios. "No consentiré que pongan en entredicho la profesionalidad y el tecnicismo que tienen nuestros funcionarios. Todo este expediente lo han hecho ellos, y yo me he encontrado desde que he llegado a Función Pública a unos funcionarios muy profesionales y que saben hacer su trabajo, no los pondré en entredicho", expresa.
En relación con el absentismo laboral, Cabrer censura que "el hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde trabajaba" o "en el caso de Amanda Fernández, de 12 comisiones de Educación ha faltado a 11, pero ha cobrado el complemento".
"Prescripción deliberada"
Por su parte, la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, acusa al Govern de "prescripción deliberada" respecto al caso de Riera. "Su absentismo descarado lo han tapado diciéndole: Núria no lo vuelvas a hacerlo más, esa ha sido la respuesta. Podemos hablar de prescripción deliberada de este Govern porque el expediente se inició el 25 de julio cuando en febrero ya había estallado el caso", destaca Garrido
