Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo
Raúl González avanza que la hotelera mallorquina ya no crecerá a dos dígitos, sino solo a uno
EFE
Barceló Hotel Group prevé cerrar 2025 como un nuevo año récord, a pesar de una cierta desaceleración que se refleja en las ocupaciones más débiles en algunas zonas de España como Andalucía o Baleares, donde se han situado entre mayo y septiembre por debajo del nivel de 2019, antes de la pandemia.
Su consejero delegado para EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), Raúl González, ha indicado este martes en una rueda de prensa en Madrid que la compañía finalizará este año con mejores resultados que en 2024 en todos sus indicadores, pero ya no crecerá a dos dígitos, sino a uno solo.
A pesar de la desaceleración, González se ha mostrado optimista de cara al último trimestre del año, asegurando que las reservas que ya están en los libros de la compañía son positivas.
A su juicio, aunque 2025 va a ser un buen año turístico, el ciclo empieza a declinar y la ocupación comienza a resentirse. "No estoy viendo una crisis enorme de caída pero sí una desaceleración", ha matizado.
No obstante, la tarifa hotelera sigue subiendo, aunque a ritmos muy inferiores que anteriormente, lo que ha permitido un crecimiento del RevPAR (ingresos por habitación disponible) en torno a un 6-7 % en la temporada alta, ha agregado.
Cambio de ciclo
El directivo considera que el año que viene no habrá caídas del precio, sino que seguirá subiendo, aunque de manera más moderada.
En un cambio de ciclo, en los meses pico como julio y agosto no existe la posibilidad de crecer mucho, por lo que porcentualmente suben más los meses valle, generando "un efecto de ilusión de que la estacionalidad se está rompiendo", pero, según González, cuando el ciclo esté más remitente, "el valle sufrirá más que el pico" y España volverá a ser de nuevo más estacional.
Reino Unido y Alemania son los principales mercados de la hotelera mallorquina, mientras que Estados Unidos se ha desestabilizado algo
El Reino Unido sigue siendo el primer mercado emisor para Barceló, seguido de Alemania, mientras que Estados Unidos, que venía creciendo bien y empezaba a tener su cuota, ahora se ha desestabilizado algo.
500 millones para inversión
El directivo ha destacado que el sector de lujo sigue aguantando mejor el cambio de ciclo que otras tipologías de hoteles y cada vez hay más establecimientos de cinco estrellas, tendencia que también sigue Barceló, intentando mejorar la calidad de su porfolio con el crecimiento de marcas como Royal Hideaway, lo que conlleva, además, un incremento en las tarifas.
El grupo hotelero mantendrá sus planes de inversión de 500 millones de euros, destinados a la adquisición de nuevos activos y a la reforma de propiedades existentes, con el objetivo de abrir anualmente 20 hoteles.
González ha dicho que la cadena irá incorporando activos individuales, salvo que encuentre una operación corporativa que tenga sentido, pero su sensación es que los precios son altos en estos momentos.
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
- Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
- Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
- El docente Miquel Roldán está de baja desde este lunes y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado
- La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
- Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?