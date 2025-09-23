Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

Raúl González avanza que la hotelera mallorquina ya no crecerá a dos dígitos, sino solo a uno

El CEO EMEA de Barceló Hotel Group, Raúl González, en una imagen de archivo.

El CEO EMEA de Barceló Hotel Group, Raúl González, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra - Europa Press

EFE

Madrid

Barceló Hotel Group prevé cerrar 2025 como un nuevo año récord, a pesar de una cierta desaceleración que se refleja en las ocupaciones más débiles en algunas zonas de España como Andalucía o Baleares, donde se han situado entre mayo y septiembre por debajo del nivel de 2019, antes de la pandemia.

Su consejero delegado para EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), Raúl González, ha indicado este martes en una rueda de prensa en Madrid que la compañía finalizará este año con mejores resultados que en 2024 en todos sus indicadores, pero ya no crecerá a dos dígitos, sino a uno solo.

A pesar de la desaceleración, González se ha mostrado optimista de cara al último trimestre del año, asegurando que las reservas que ya están en los libros de la compañía son positivas.

A su juicio, aunque 2025 va a ser un buen año turístico, el ciclo empieza a declinar y la ocupación comienza a resentirse. "No estoy viendo una crisis enorme de caída pero sí una desaceleración", ha matizado.

No obstante, la tarifa hotelera sigue subiendo, aunque a ritmos muy inferiores que anteriormente, lo que ha permitido un crecimiento del RevPAR (ingresos por habitación disponible) en torno a un 6-7 % en la temporada alta, ha agregado.

Cambio de ciclo

El directivo considera que el año que viene no habrá caídas del precio, sino que seguirá subiendo, aunque de manera más moderada.

En un cambio de ciclo, en los meses pico como julio y agosto no existe la posibilidad de crecer mucho, por lo que porcentualmente suben más los meses valle, generando "un efecto de ilusión de que la estacionalidad se está rompiendo", pero, según González, cuando el ciclo esté más remitente, "el valle sufrirá más que el pico" y España volverá a ser de nuevo más estacional.

Reino Unido y Alemania son los principales mercados de la hotelera mallorquina, mientras que Estados Unidos se ha desestabilizado algo

El Reino Unido sigue siendo el primer mercado emisor para Barceló, seguido de Alemania, mientras que Estados Unidos, que venía creciendo bien y empezaba a tener su cuota, ahora se ha desestabilizado algo.

500 millones para inversión

El directivo ha destacado que el sector de lujo sigue aguantando mejor el cambio de ciclo que otras tipologías de hoteles y cada vez hay más establecimientos de cinco estrellas, tendencia que también sigue Barceló, intentando mejorar la calidad de su porfolio con el crecimiento de marcas como Royal Hideaway, lo que conlleva, además, un incremento en las tarifas.

El grupo hotelero mantendrá sus planes de inversión de 500 millones de euros, destinados a la adquisición de nuevos activos y a la reforma de propiedades existentes, con el objetivo de abrir anualmente 20 hoteles.

Noticias relacionadas y más

González ha dicho que la cadena irá incorporando activos individuales, salvo que encuentre una operación corporativa que tenga sentido, pero su sensación es que los precios son altos en estos momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
  2. Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
  3. Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
  4. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  5. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  6. El docente Miquel Roldán está de baja desde este lunes y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado
  7. La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
  8. Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?

Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

El Govern declara proyectos estratégicos siete parques fotovoltaicos y dos sistemas de almacenamiento en Mallorca

El Govern declara proyectos estratégicos siete parques fotovoltaicos y dos sistemas de almacenamiento en Mallorca

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

Palma clama contra la explotación sexual de las mujeres

Palma clama contra la explotación sexual de las mujeres

El PP apoya la propuesta de Vox de deportar a los menores migrantes a sus países de origen

El PP apoya la propuesta de Vox de deportar a los menores migrantes a sus países de origen

El fiscal reclama 16 años de cárcel para el cabecilla de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa

El fiscal reclama 16 años de cárcel para el cabecilla de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa

Sa Talaia de Valldemosa: Así es la histórica finca que conquista a un empresario norteamericano

Sa Talaia de Valldemosa: Así es la histórica finca que conquista a un empresario norteamericano

El nuevo espacio modular para la acogida temporal de migrantes en el puerto de Palma podría estar listo en tres semanas

El nuevo espacio modular para la acogida temporal de migrantes en el puerto de Palma podría estar listo en tres semanas
Tracking Pixel Contents