Barceló prevé cerrar 2025 en cifras récord, pese a una "desaceleración" del turismo

Barceló Hotel Group prevé cerrar 2025 como un nuevo año récord, a pesar de una cierta desaceleración que se refleja en las ocupaciones más débiles en algunas zonas de España como Andalucía o Baleares, donde se han situado entre mayo y septiembre por debajo del nivel de 2019, antes de la pandemia.

Su consejero delegado para EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), Raúl González, ha indicado este martes en una rueda de prensa en Madrid que la compañía finalizará este año con mejores resultados que en 2024 en todos sus indicadores, pero ya no crecerá a dos dígitos, sino a uno solo.

A pesar de la desaceleración, González se ha mostrado optimista de cara al último trimestre del año, asegurando que las reservas que ya están en los libros de la compañía son positivas.

A su juicio, aunque 2025 va a ser un buen año turístico, el ciclo empieza a declinar y la ocupación comienza a resentirse. "No estoy viendo una crisis enorme de caída pero sí una desaceleración", ha matizado.

No obstante, la tarifa hotelera sigue subiendo, aunque a ritmos muy inferiores que anteriormente, lo que ha permitido un crecimiento del RevPAR (ingresos por habitación disponible) en torno a un 6-7 % en la temporada alta, ha agregado.

Cambio de ciclo

El directivo considera que el año que viene no habrá caídas del precio, sino que seguirá subiendo, aunque de manera más moderada.

En un cambio de ciclo, en los meses pico como julio y agosto no existe la posibilidad de crecer mucho, por lo que porcentualmente suben más los meses valle, generando "un efecto de ilusión de que la estacionalidad se está rompiendo", pero, según González, cuando el ciclo esté más remitente, "el valle sufrirá más que el pico" y España volverá a ser de nuevo más estacional.

Reino Unido y Alemania son los principales mercados de la hotelera mallorquina, mientras que Estados Unidos se ha desestabilizado algo

El Reino Unido sigue siendo el primer mercado emisor para Barceló, seguido de Alemania, mientras que Estados Unidos, que venía creciendo bien y empezaba a tener su cuota, ahora se ha desestabilizado algo.

500 millones para inversión

El directivo ha destacado que el sector de lujo sigue aguantando mejor el cambio de ciclo que otras tipologías de hoteles y cada vez hay más establecimientos de cinco estrellas, tendencia que también sigue Barceló, intentando mejorar la calidad de su porfolio con el crecimiento de marcas como Royal Hideaway, lo que conlleva, además, un incremento en las tarifas.

El grupo hotelero mantendrá sus planes de inversión de 500 millones de euros, destinados a la adquisición de nuevos activos y a la reforma de propiedades existentes, con el objetivo de abrir anualmente 20 hoteles.

González ha dicho que la cadena irá incorporando activos individuales, salvo que encuentre una operación corporativa que tenga sentido, pero su sensación es que los precios son altos en estos momentos.