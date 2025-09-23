Dos fraudes eléctricos al día de media en Baleares: Endesa alerta de plantaciones de marihuana que consumen lo mismo que 80 viviendas
La compañía alerta de que estas manipulaciones generan riesgos de incendio y electrocución, además de encarecer la factura de todos los consumidores
Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Baleares 732 fraudes eléctricos durante los seis primeros meses de 2025, lo que supone una media de dos casos diarios y un consumo defraudado superior a diez millones de kilovatios hora.
Según la empresa, la manipulación de instalaciones eléctricas es un problema creciente que perjudica a todos los usuarios y conlleva riesgos graves para la seguridad.
Plantaciones de marihuana, entre los principales focos
Uno de los principales responsables de estos fraudes son las plantaciones de marihuana indoor, que requieren consumos eléctricos muy elevados, conectados ilegalmente a la red. Según Endesa, cada instalación de este tipo puede llegar a demandar una potencia equivalente al consumo de 80 viviendas.
Entre enero y junio se desmantelaron en Baleares dos plantaciones indoor, recuperándose 148.792 kWh de energía.
Endesa recuerda que estas prácticas no solo afectan a la red, sino que implican un riesgo evidente de electrocución e incendio tanto para quienes manipulan la instalación como para su entorno.
La inteligencia artificial, clave en la detección
La compañía utiliza desde 2017 modelos de machine learning y deep learning para detectar fraudes con mayor precisión, combinando datos históricos de consumo, condiciones meteorológicas y sistemas de supervisión avanzada.
Finalmente, Endesa ha señalado que España es el único país de su entorno que no contempla la prisión por fraude eléctrico, lo que, en su opinión, dificulta la lucha contra este delito.
