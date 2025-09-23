Un supuesto "ataque" con drones obliga a cerrar el aeropuerto de Copenhagen, afectando a varios vuelos a Palma
El mayor aeropuerto de Dinamarca reanudó su actividad de madrugada tras horas de interrupción por el avistamiento de varios drones; AENA confirma retrasos en conexiones con Mallorca
Las autoridades danesas investigan si hay relación con un hecho similar en el aeropuerto de Oslo, mientras Zelenski apunta a Moscú
El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha reabierto pasada la una de la madrugada tras el avistamiento de dos o tres drones grandes que obligaron a suspender la actividad durante varias horas.
Según datos de AENA, el aeropuerto de Palma registra dos retrasos en vuelos con el aeródromo danés, uno de salida y otro de llegada.
Cierre y reapertura en Dinamarca
Las autoridades de Copenhague-Kastrup (CPH) informaron en su cuenta de X que el cierre ha provocado retrasos y cancelaciones y pidieron a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas.
La Policía danesa, que mantiene efectivos en el aeropuerto, ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y ha confirmado su cooperación con las autoridades de Oslo, donde también se cerró temporalmente el aeropuerto por el mismo motivo.
El inspector Jakob Hansen explicó a la cadena estatal DR que aún no pueden confirmar ni desmentir las acusaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha apuntado a Rusia como responsable de estas incursiones en el espacio aéreo de países de la OTAN.
En una publicación en X, Zelenski advirtió: “Si no hay una respuesta firme de los aliados a las provocaciones agresivas, Rusia las continuará”.
