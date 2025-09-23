Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un supuesto "ataque" con drones obliga a cerrar el aeropuerto de Copenhagen, afectando a varios vuelos a Palma

El mayor aeropuerto de Dinamarca reanudó su actividad de madrugada tras horas de interrupción por el avistamiento de varios drones; AENA confirma retrasos en conexiones con Mallorca

Las autoridades danesas investigan si hay relación con un hecho similar en el aeropuerto de Oslo, mientras Zelenski apunta a Moscú

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca

Vista de la entrada al aeropuerto de Copenhague, Dinamarca / Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

EP

MADRID

El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha reabierto pasada la una de la madrugada tras el avistamiento de dos o tres drones grandes que obligaron a suspender la actividad durante varias horas.

Según datos de AENA, el aeropuerto de Palma registra dos retrasos en vuelos con el aeródromo danés, uno de salida y otro de llegada.

Cierre y reapertura en Dinamarca

Las autoridades de Copenhague-Kastrup (CPH) informaron en su cuenta de X que el cierre ha provocado retrasos y cancelaciones y pidieron a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas.

La Policía danesa, que mantiene efectivos en el aeropuerto, ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y ha confirmado su cooperación con las autoridades de Oslo, donde también se cerró temporalmente el aeropuerto por el mismo motivo.

El inspector Jakob Hansen explicó a la cadena estatal DR que aún no pueden confirmar ni desmentir las acusaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha apuntado a Rusia como responsable de estas incursiones en el espacio aéreo de países de la OTAN.

Noticias relacionadas y más

En una publicación en X, Zelenski advirtió: “Si no hay una respuesta firme de los aliados a las provocaciones agresivas, Rusia las continuará”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
  2. Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
  3. Roldán difunde una supuesta charla en la que el padre de la víctima reconocería que su situación «es injusta»
  4. Condenada una parturienta por agredir a una sanitaria en el hospital de Son Llàtzer en Palma
  5. Fraude con casas vacacionales en Mallorca: “No tenemos noticias del dueño de la agencia inmobiliaria, no ha pagado a nadie”
  6. El docente Miquel Roldán está de baja desde este lunes y el proceso de Riesgos Laborales queda paralizado
  7. Vecinos de es Pil·larí se suman a las denuncias contra el empresario Paco Garrido: “¿Por qué no vienen a precintar Villa Aladin?
  8. Trabajadoras del hotel Vell Marí de Mallorca que ha cesado su actividad se quejan de impagos

Dos fraudes eléctricos al día de media en Baleares: Endesa alerta de plantaciones de marihuana que consumen lo mismo que 80 viviendas

Dos fraudes eléctricos al día de media en Baleares: Endesa alerta de plantaciones de marihuana que consumen lo mismo que 80 viviendas

Baleares lidera la ocupación hotelera en agosto pese a la caída de viajeros

Baleares lidera la ocupación hotelera en agosto pese a la caída de viajeros

Un supuesto "ataque" con drones obliga a cerrar el aeropuerto de Copenhagen, afectando a varios vuelos a Palma

Un supuesto "ataque" con drones obliga a cerrar el aeropuerto de Copenhagen, afectando a varios vuelos a Palma

Las lluvias marcan el martes en Mallorca: activada la alerta amarilla por precipitaciones

Las lluvias marcan el martes en Mallorca: activada la alerta amarilla por precipitaciones

Los niños de Son Sardina regresan al colegio, pero los padres advierten que la solución es "un parche"

Los niños de Son Sardina regresan al colegio, pero los padres advierten que la solución es "un parche"

Veinte voluntarios contra la basura oculta en la playa

Veinte voluntarios contra la basura oculta en la playa

La Justicia avala exigir el catalán B2 en las oposiciones de Puertos

La Justicia avala exigir el catalán B2 en las oposiciones de Puertos

Genís Roca i Verard, arqueólogo: «Es un error pensar que la digitalización es un tema tecnológico, es cultural»

Genís Roca i Verard, arqueólogo: «Es un error pensar que la digitalización es un tema tecnológico, es cultural»
Tracking Pixel Contents