Un supuesto "ataque" con drones obliga a cerrar el aeropuerto de Copenhagen, afectando a varios vuelos a Palma

El aeropuerto de Copenhague, el más grande de Dinamarca, ha reabierto pasada la una de la madrugada tras el avistamiento de dos o tres drones grandes que obligaron a suspender la actividad durante varias horas.

Según datos de AENA, el aeropuerto de Palma registra dos retrasos en vuelos con el aeródromo danés, uno de salida y otro de llegada.

Cierre y reapertura en Dinamarca

Las autoridades de Copenhague-Kastrup (CPH) informaron en su cuenta de X que el cierre ha provocado retrasos y cancelaciones y pidieron a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas.

La Policía danesa, que mantiene efectivos en el aeropuerto, ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y ha confirmado su cooperación con las autoridades de Oslo, donde también se cerró temporalmente el aeropuerto por el mismo motivo.

El inspector Jakob Hansen explicó a la cadena estatal DR que aún no pueden confirmar ni desmentir las acusaciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha apuntado a Rusia como responsable de estas incursiones en el espacio aéreo de países de la OTAN.

En una publicación en X, Zelenski advirtió: “Si no hay una respuesta firme de los aliados a las provocaciones agresivas, Rusia las continuará”.