Armengol pide en el Congreso guardar un minuto de silencio por el "genocidio" de Israel con la ausencia de Vox
El Pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por las víctimas del "genocidio" del Estado de Israel contra la población palestina y lo ha hecho con todos los diputados puestos en pie salvo los de Vox, que han preferido no entrar al hemiciclo.
Antes de dar comienzo a la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha pedido a sus señorías guardar un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.
Y, como se había hablado en la Junta de Portavoces a instancias de Sumar, ha aprovechado para extender el minuto de silencio a las víctimas del "genocidio" que sufre el pueblo de Palestina. "Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos", ha reclamado a los diputados la presidenta de la Cámara, de la que ya estaban ausentes los diputados de Vox.
El PP ya dijo que iba a secundar el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta doble vara de medir de los socialistas, que promueven este minuto de silencio por los "asesinados" por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás aquel 7 de octubre de 2023.
