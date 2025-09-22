La UIB tendrá una nueva rotonda de acceso en la entrada principal del campus para mejorar la seguridad

La Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrá una nueva rotonda de acceso en la entrada principal del campus con el objetivo de mejorar la seguridad "en un punto conflictivo". En este sentido, la UIB ha firmado un convenio con el Consell de Mallorca para construir dicha rotonda, prevista para finales de 2026.

La rotonda se situará en la entrada principal del campus de la UIB dentro de la carretera que conecta Palma con Valldemossa (carretera Ma-1110, a la altura de Son Lledó). El objetivo es aumentar la seguridad de los usuarios de la universidad que mayoritariamente son jóvenes a partir de 18 años que se han sacado recientemente el permiso de conducir.

Actualmente, el acceso presenta cierta peligrosidad, aseguran desde la UIB y el Consell, sobre todo cuando se tiene que girar hacia la izquierda. A todo eso, se añade el aumento del tráfico general de la carretera de Valldemossa que incrementa el riesgo del tramo. Con esta actuación, se conseguirá la disminución de velocidad de los usuarios que utilizan la vía y mejorará la capacidad del tráfico sobre todo en horas puntas.

850.000 euros de inversión

Por su parte, el Consell invertirá aproximadamente unos 850.000 euros en las obras. En el acuerdo se especifica que la UIB se hará cargo de los costes de redacción del proyecto mientras que el Consell pagará y ejecutará la construcción de la rotonda. Ahora mismo ya se está redactando el proyecto y los técnicos del Consell se cordinan con la UIB para elaborar esta importante infraestructura. Se calcula que el próximo verano se podrían comenzar las obras, por lo que la rotonda estaría lista a finales de 2026.

"Punto conflictivo"

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, explica que «con esta obra, fruto de la colaboración institucional entre el Consell y la Universidad, actuamos en un punto conflictivo de la circulación en Mallorca y reforzamos la seguridad de los millares de estudiantes, profesores y trabajadores que cada día acceden al campus de la universidad».

Galmés recalca que «la carretera de Valldemossa soporta una media de 40.000 vehículos diarios y, la mayoría, son coches que acuden a la UIB, por eso el convenio que firmamos tiene una gran relevancia y tenemos que celebrar la colaboración institucional entre UIB y Consell". Asimismo, el convenio firmado especifica que la UIB cederá temporalmente los terrenos que se tengan que ocupar durante las obras.