UGT, cien años de lucha sindical en Baleares

El día 4 de octubre de 1924 se celebró en Palma el primer congreso constituyente de la Unión General de Trabajadores, lo que se convirtió después en el sindicato UGT. Un proyecto que llegó de la mano del político socialista, Llorenç Bisbal, que fue capaz de unificar hasta 20 sociedades obreras distinas, para ir todos de la mano con el objetivo prioritario de defender los derechos de los trabajadores. El próximo día 4 se cumplen cien años de este histórico acontecimiento y el sindicato UGT Baleares está organizando una serie de actos para conmemorar esta fecha. El más importante de todos es la presentación de un documental, realizado por Juan Antonio Silva, que muestra los orígenes del sindicato, su lucha social en favor de las clases más desfavorecidas y los logros que ha conseguido durante este siglo de existencia. Un documental que recoge el testimonio de los líderes sindicales más representativos de UGT, entre los que destaca la figura de Francesc Obrador, el exalcalde de Calvià, que dirigió el sindicato en una época de una gran conflictividad laboral en Baleares.

Estos actos han sido presentados esta mañana por el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, que ha insistido en el papel primordial que ha tenido el sindicato en todas las negociaciones colectivas que han marcado la actividad económica de las islas, en especial en el sector servicios y muy por encima en el turismo.

El fundador en Baleares de este sindicato, Llorenç Biscal, que llegó a ser alcalde de Palma en el año 1931, inició su actividad de lucha a través de la revista semanal “El obrero balear”. En esta revista se publicaban todas las reivindicaciones de los diferentes oficios que se desarrollaban en las islas. Eran trabajadores que por su cuenta luchaban para ir conquistando derechos sociales, pero no existía una unidad sindical unificada. La revista sugirió la idea de que todos los trabajadores debían ir juntos de la misma mano, siguiendo el principio de que la unidad hace la fuerza. Y de esta forma nació UGT, una formación que está representada en todas las administraciones y en las principales empresas privadas del país.

El actual secretario general, Pedro Homar, ha destacado que nadie puede cuestionar la importante labor que ha tenido el sindicato que él dirige en la conquista de los derechos sociales y económicos que ahora pueden disfrutar los trabajadores. Recordó la gran satisfacción que ha supuesto el último convenio colectivo de hostelería, donde se recogen importantes subidas laborales, que a juicio de Homar es un documento que está sirviendo de ejemplo en la negociación que se mantiene en otros sectores.

A través de los testimonios de varios veteranos sindicalistas, en el documental se ha pretendido, según explicar su autor, explicar el papel tan importante que tuvo el sindicato a partir del nacimiento de la democracia. Durante la dictadura la actividad sindical estaba prohibida y al morir el general Franco, UGT volvió a refundarse. Eran momentos complicados para el país y las luchas sindicales, con el propósito de recuperar derechos laborales que se habían perdido, fueron fundamentales para conseguir una sociedad más justa y equilibrada. En el documento también se repasará las huelgas generales que se convocaron en Palma, movimientos en los que UGT tuvo un papel muy especial y destacado, y se explicará las razones por las que se adoptaron estas decisiones tan drásticas.

También se realizará un análisis de lo que ha supuesto el papel de la mujer en la lucha sindical y lo importancia que ha alcanzado la figura femenina dentro de la labor de representación de los trabajadores.

También se realizará una profunda reflexión del papel que tendrá una organización sindical en el futuro y ante los nuevos modelos económicos y laborales. Una labor que, sin duda, seguirá siendo la de representar a los trabajadores y reivindicar los derechos que les corresponden.

El sindicato ha organizado un acto público para el próximo día 4, con la asistencias de las principales autoridades. Tendrá lugar en el Teatro Principal.