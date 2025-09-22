Riesgos Laborales evaluará el estado de salud del docente Miquel Roldán

En una medida inédita en la educación de Baleares, hoy la mesa paritaria ha acordado que Miquel Roldán debe pasar por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que su estado de salud sea evaluado y determinar si ejercer como docente puede suponer un resigo para él o para terceras personas, como alumnos, familias o compañeros.

La mesa paritaria ha tomado esta decisión con el voto a favor de los siete representantes de la Administración y de cuatro sindicatos (STEI, ANPE, UGT y Alternativa). USO y UOB se han abstenido mientras que SIAU ha votado en contra. Educación ha recurrido a esta vía para tratar de solucionar la situación creada en el CEIP Maria Antònia Salvà , donde el docente ha sido destinado este año, hecho que ha generado gran preocupación entre las familias, que llevan en huelga desde que empezó el curso (nueve días) sin llevar a sus hijos a clase. El curso pasado se vivió la misma tensión en el CEIP Gabriel Janer Manila, donde a Roldán le tocó cubrir una sustitución.

Tras la decisión de la mesa, Roldán será citado mañana mismo y, si el docente acude, los pasos serán bastante rápidos. Se le someterá a la evaluación estándar y en un plazo de dos o tres días se podría tener un informe, aunque este tiempo podría ampliarse si se requiere que el docente sea atendido por algún especialista en particular, como un psiquiatra. En caso de que el docente se negara a ir o no se presentara mañana en Riesgos Laborales, Inspección educativa podría abrir un expediente disciplinario y estudiar sanciones y medidas cautelares.

Es la segunda vez que Educación recurre a este vía para intentar apartar a Roldán del trabajo con menores. En febrero la mesa paritaria concluyó sin que se acordara la evaluación del estado de salud del docente ya que la medida, que debe prosperar por mayoría absoluta, no contó con apoyo sindical: SIAU y UOB votaron en contra y STEI, ANPE, USO, Alternativa y UGT se abstuvieron. Esta vez, sindicatos como el STEI, mayoritario en la enseñanza pública, decidieron respaldar la propuesta "por responsabilidad", pese a que les incomoda el uso de este mecanismo al creer que sienta un "peligroso precedente". Los sindicatos han criticado que el conseller Vera descarga en ellos toda la responsabilidad.

Mientras, las familias de Son Sardina, que preparan su propia batalla legal, mantienen su huelga indefinida y hoy lunes llegan a su novena jornada sin llevar a los niños a clase. El viernes el docente difundió en su blog un relato sobre lo que ha vivido desde el inicio de curso combinando realidad con ficción. Hizo pública además una conversación privada grabada con, supuestamente, el padre del menor que denunció el hostigamiento.