PSIB y Més defienden la normalidad de las transferencias de fondos de grupos a partidos

Los portavoces socialista y de Més per Mallorca, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, coincidieron este jueves en que las transferencias de fondos desde los grupos parlamentarios a los partidos son una práctica normal, transparente y fiscalizada por distintos organismos.

Respuesta a la denuncia de Vox

Las declaraciones se producen después de que la exportavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, denunciara que el grupo parlamentario transfiere la mitad de su asignación a las arcas nacionales del partido, dinero que acabaría en la Fundación Disenso.

Negueruela explicó en rueda de prensa que el traspaso de dinero de los grupos a los partidos “siempre se ha realizado” y corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se hace de manera adecuada. “El sistema es transparente”, insistió el socialista.

Además, cargó contra Ribas, afirmando que “será ella la que tenga que demostrar o hacer todo el show que quiera” y responsabilizó al PP y a Vox de la actual situación en el Parlament: “Han pactado con tránsfugas y no adscritos para sostener la gobernabilidad de Prohens”.

Críticas desde Més per Mallorca

Por su parte, Apesteguia admitió que los traspasos son una práctica común “en mayor o menor medida” en todos los grupos. Sin embargo, alertó de la gravedad del caso de Vox, al tratarse de una transferencia a una fundación con finalidades personales y de la presunta financiación de medios de comunicación por parte del partido.

“Eso no lo he visto en ningún otro grupo parlamentario”, advirtió el portavoz de Més, quien recordó que será el Parlament y la Sindicatura de Comptes quienes determinen si estas operaciones se ajustan a la legalidad vigente.