Lucía Muñoz desde la Global Sumud Flotilla: "Estamos a siete días de Gaza"

Lucía Muñoz, una de las mallorquinas que embarcó en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, ha explicado en su perfil de X que "la flotilla navega en formación, a la altura ya de Grecia", asegurando que "estamos a siete días de Gaza".

La número uno de la formación morada en Baleares, es una de las integrantes de la flotilla que a principios de septiembre partió hacia Gaza, con el objetivo de abrir un corredor humanitario en la Franja y proporcionar ayuda a la población civil.

Lucía Muñoz ya denunció hace dos semanas un supuesto ataque con drones a una de las embarcaciones, concretamente el barco donde se encontraban Ada Colau y Greta Thunberg, mientras amarraban en el puerto de Túnez. “Esto ha sido un aviso para intentar evitar que cumplamos nuestro objetivo. No tenemos ninguna duda de que los autores irán escalando la violencia según nos acerquemos a Gaza”, afirmó la política en su momento.