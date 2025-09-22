El valor de joyas, coches de lujo y yates declarados en Balears crece un 9% en un año

Los ricos de Balears están consiguiendo incrementar el valor de su patrimonio a un ritmo notablemente más alto que el de la economía de las islas y que el de la inflación, con un crecimiento anual del 8%, pero que se acelera todavía más cuando se trata de los bienes suntuarios, como joyas, yates, coches de lujo, pieles, obras de arte o antigüedades, que en este caso ven como ese aumento se sitúa en un 9,3%, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria estatal correspondientes al ejercicio de 2023, el último del que se dispone de toda la información.

El Impuesto de Patrimonio afectaba en esas fechas a personas cuyas propiedades superaban un valor de 700.000 euros, quedando exentas los primeros 300.000 de la vivienda habitual, aunque PP y Vox pactaron posteriormente, para alcanzar una mayoría en el Parlament que permitiera aprobar los presupuestos autonómicos de 2024, elevar ese primer importe hasta los tres millones de euros. En cualquier caso, es un tributo que recae sobre contribuyentes con elevado nivel económico.

En Balears 9.256 individuos declararon por esta vía disponer en 2023 de bienes por valor de 33.379,5 millones de euros, es decir, una media de 3,6 millones por cabeza. Un año antes ese valor global había sido de 30.881,3 millones de euros, lo que implica que en un año ha ascendido un 8%.

Pero un aspecto a tener en cuenta es que una década atrás, y ciertamente en una dura etapa de crisis económica, ese importe se acercó a la mitad. En concreto, en 2013 fueron 6.895 las declaraciones del Impuesto de Patrimonio en las islas, con unos bienes por valor de 18.573,8 millones de euros, lo que dejó la media cerca de los 2,7 millones.

Bienes suntuarios

Pero si en el plazo de un año ese crecimiento del total de bienes declarados por los ‘ricos’ de las islas ha sido notable, cuando se trata de los bienes suntuarios, es decir, de joyas, embarcaciones, vehículos de alta gama, pieles, antigüedades y objetos de arte, entre otros, la subida se acentúa, y se eleva a un 9,3%.

Estos contribuyentes baleares cifraron en 71,5 millones de euros el valor de las citadas propiedades en 2023, de los que 64,5 millones corresponden a las joyas, pieles o vehículos, y cerca de siete millones a los objetos de arte y antigüedades.

Pero si se compara ese importe con el de 2013, se observa que se han más que duplicado durante esta última década, ya que era de 33,2 millones de euros. En ese ejercicio, el capítulo de joyas o automóviles de alta gama se acercó a los 30 millones de euros, mientras que el de obras de arte y antigüedades se situó en los 3,3 millones.

PP y Vox impulsaron en el Parlament cambios en el Impuesto de Patrimonio / G. Bosch

Un punto que es necesario subrayar es que esas cifras corresponden a los bienes suntuarios que se declaran a Hacienda, y que son una minoría, ya sea porque muchos se ponen a nombre de alguna sociedad, un recurso muy utilizado en el caso de los vehículos de alta gama y de las obras de arte (aunque sucede también con los inmuebles), o porque directamente se ocultan al fisco, como suele suceder con las joyas o las pieles, según destacan los asesores fiscales.

Bienes inmuebles

En el marco de estos datos correspondientes al Impuesto de Patrimonio, hay que destacar que los bienes inmuebles (como viviendas de alto valor) declarados presentaron un valor en 2023 de 8.482,6 millones de euros, frente a los 8.027,4 millones de 2022.

Como referencia, en 2013 ese importe era de 5.088,1 millones de euros.

Cambios de PP y Vox

El Impuesto de Patrimonio es abonado por los contribuyentes con más propiedades, es decir, por los ‘ricos’, adjetivo este último que se hace todavía más patente tras los cambios pactados por PP y Vox y que se van a reflejar en las declaraciones que se han presentado hasta junio de este año respecto a los bienes en posesión durante 2024.

Si hasta ese momento quedaban exentos de hacer esa declaración las personas con bienes que no alcanzaran un valor de 700.000 euros (los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual tampoco se tenían en cuenta), con esa reforma ese mínimo exento se elevó hasta los tres millones de euros, beneficiando a personas de elevado nivel económico.

Hay que señalar que se trata de un tributo excepcional en Europa (son muy pocos los países que lo aplican) y que incluso el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero anuló en 2008 aunque lo recuperó en 2011.