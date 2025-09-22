El Govern adelanta 1,37 millones en deducciones por nacimiento

El Govern ha abonado de manera anticipada la deducción autonómica por nacimiento a 2.977 contribuyentes, con un importe global de 1,37 millones de euros, desde que la medida se puso en marcha a finales de 2024.

Durante ese año se beneficiaron 766 familias, que recibieron un total de 330.000 euros, mientras que entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2025 se resolvieron 2.211 solicitudes, por un importe de 1,04 millones de euros.

Esta deducción, que se puede percibir de manera anticipada sin esperar a la declaración del IRPF, está dirigida a las familias con hijos recién nacidos y tiene como objetivo aportar un apoyo económico inmediato en los primeros meses de crianza. «Con esta medida, pionera en todo el conjunto de comunidades autónomas, hacemos posible que las familias reciban las ayudas de manera rápida y directa, justo cuando más las necesitan» señaló el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

El pago anticipado de la deducción entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, tras la aprobación del Consejo Asesor Fiscal y del Consell Consultiu de Balears. Para acceder a la ayuda, la solicitud debe presentarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde el nacimiento. La presentación posterior implica su denegación automática, aunque el derecho a aplicar la deducción se mantiene en la declaración del IRPF. La medida también se reforzó con la aprobación de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, que amplió los umbrales de renta para acceder a la ayuda hasta los 52.800 euros en tributación individual y los 84.480 en conjunta, informa el Govern.